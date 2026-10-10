El Gobierno señala la dificultad para desdoblar la N-340 entre Vejer y Algeciras y apunta a otras alternativas

Archivo - Obras en la carretera N-340 a la altura de Vejer (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE VEJER - Archivo

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que el desdoble de la N-340 entre Vejer y Algeciras constituya el único corredor de esa carretera que no ha sido desdoblado se debe a las "importantes afecciones sobre espacios integrados en la Red Natura 2000", por lo que el Ministerio ha "orientado su actuación hacia soluciones compatibles con la elevada sensibilidad ambiental del corredor".

En una respuesta escrita con fecha del pasado 23 de septiembre, a pregunta del PP, recogida por Europa Press, el Gobierno recuerda que la transformación en autovía de este itinerario fue objeto de análisis mediante el correspondiente estudio informativo, cuya tramitación ambiental puso de manifiesto "importantes afecciones sobre espacios integrados en la Red Natura 2000", en particular los Parques Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho, circunstancia que impidió la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental favorable y, por tanto, la continuación de su desarrollo en los términos inicialmente previstos.

Así, en este contexto, el Ministerio ha orientado su actuación hacia soluciones compatibles con la elevada sensibilidad ambiental del corredor, mediante actuaciones destinadas a mejorar progresivamente la seguridad y la funcionalidad de la infraestructura existente, señala el Gobierno.

En este sentido, explica que entre las soluciones se encuentran el desarrollo del citado estudio de mejora entre Vejer de la Frontera y Tarifa, la redacción del anteproyecto de aumento de capacidad entre Tarifa y Algeciras, el proyecto de construcción de glorietas y reordenación de accesos entre los puntos kilométricos 73 y 85 de la N-340, así como las obras actualmente en ejecución de duplicación de la carretera N-350 (Acceso Sur al Puerto de Algeciras), que contribuirán a mejorar la conexión de este corredor con la A-7 y el Puerto de Algeciras.

Asimismo, el Gobierno indica que las actuaciones actualmente previstas responden a una estrategia de mejora progresiva de la seguridad, la capacidad y la funcionalidad del corredor, compatible con las limitaciones ambientales existentes y con la planificación general de la Red de Carreteras del Estado.

Según el Ministerio, las actuaciones en desarrollo constituyen una respuesta adecuada a las necesidades actuales de la infraestructura, sin perjuicio de las actuaciones que, en su caso, puedan programarse en el futuro conforme a la evolución de las necesidades de movilidad, los condicionantes ambientales y la planificación de inversiones.

MEJORA ENTRE EL KILÓMETRO 36 Y 77

En una de las preguntas, el PP se interesa por saber en qué fase se encuentra el estudio de mejora de la carretera N-340 entre Vejer y Tarifa entre los puntos kilométricos 36 y 77 y cuándo está previsto que concluya.

En este sentido, el Gobierno explica que mediante la Resolución de la Dirección General de Carreteras de 21 de julio de 2023 fue aprobado el Estudio Previo 'Mejora de la carretera N-340 entre Vejer de la Frontera y Tarifa', seleccionándose como solución de referencia la denominada Alternativa 2.

Dicha alternativa contempla, entre otras actuaciones, la transformación de la carretera en una configuración 2+1 como primera fase de calzada de autovía en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 55+500 y 73+000, la mejora del trazado para adecuarlo a velocidades de proyecto de 90 km/h, la remodelación de diversos nudos mediante enlaces y la reordenación de accesos, con el objetivo de incrementar las condiciones de seguridad vial y funcionalidad del corredor.

Aunque el Gobierno no responde a cuándo está previsto que concluya, como pregunta el PP, sí señala que la citada Resolución establece que la alternativa seleccionada deberá desarrollarse mediante la correspondiente redacción de los proyectos de trazado y de construcción. Además, apunta que la programación de las siguientes fases de desarrollo se determinará en el marco de la planificación general de actuaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la Red de Carreteras del Estado, atendiendo a los criterios de prioridad y disponibilidad presupuestaria de las distintas actuaciones.

(ep)