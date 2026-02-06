Grazalema (Cádiz) agradece la hospitalidad de Ronda (Málaga) tras desalojo completo del pueblo ante riesgo de derrumbe

Distintos cuerpos de bomberos trabajan en labores de achique de agua en calles y vivendas de la localidad gaditana de Grazalema inundadas tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) ha agradecido la hospitalidad mostrada por la localidad malagueña de Ronda y su ayuntamiento tras el desalojo completo este pasado jueves del pueblo gaditano, afectando a unos 1.600 vecinos, que tuvieron que abandonar sus casas ante la posibilidad de que se produjeran deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado".

En un mensaje publicado en el Facebook del Ayuntamiento de Grazalema, recogido por Europa Press, se ha apuntado que muchos de sus conciudadanos han sido alojados en pueblos vecinos, con familiares, conocidos y amigos, y que "más de 300" han sido hospedados en hoteles y apartamentos en Ronda.

El pabellón El Fuerte de la localidad rondeña ha sido desde donde se ha centralizado la llegada de los desplazados y su posterior reubicación. Allí han sido atendidos por la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, junto a efectivos de la Cruz Roja, el 061, la Policía Nacional y la Policía Local, así como por distintos voluntarios.

En torno a la ayuda que quieren ofrecer ayuntamientos, colectivos y muchas otras entidades, el alcalde, Carlos Javier García, ha agradecido "el cariño que estamos sintiendo, que nos va a hacer falta y nos ayuda".

ZAHARA ACOGE A 150 VECINOS DE GRAZALEMA

La localidad vecina de Zahara de la Sierra (Cádiz) ha sido uno de los puntos a los que se han derivado unos 150 vecinos de Grazalema para su acogida, tras marcharse de su pueblo por prevención.

Según ha explicado el alcalde de Zahara, Santiago Galván (PSOE), en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, "muchísima cantidad de vecinos" han trasladado su disponibilidad de casas de alquiler turístico para alojar a estas personas, por lo que desde el Ayuntamiento están coordinando y ayudando a acogerlos, apuntando además que cuentan aún "con un buen número de viviendas" disponibles.

Además, ha resaltado como ejemplo de "solidaridad" y "orgullo" que establecimientos hosteleros como el Bar Los Naranjos abriera por la noche para dar de comer gratis a estos vecinos de Grazalema que habían llegado para pernoctar en Zahara, señalando también a quienes "de forma voluntaria" ofrecieron sus coches por si fuera necesario para desplazamientos. "Enormemente agradecido por la solidaridad y respuesta de nuestro pueblo", ha apostillado.

"Siguen viniendo horas muy complicadas, aunque la noche ha sido más tranquila, se aproxima una nueva borrasca y las condiciones de la tierra, caminos e instalaciones es delicada después de todas estas semanas", ha advertido el alcalde zahareño, quien ha pedido "máxima precaución y mucho cuidado".

Santiago Galván ha expresado sobre Grazalema que "ojalá todo quede en una mala pesadilla y puedan recuperar sus vidas, su fantástico pueblo y su historia, haremos todo lo que podamos para que así sea".