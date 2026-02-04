Grazalema (Cádiz) recoge 390 litros de lluvia en menos de 24 horas y suma 1.300 en los últimos diez días

Distintos cuerpos de bomberos trabajan en labores de achique de agua en el municipio gaditano de Grazalema. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, que se encuentra en aviso de alerta roja por los efectos del temporal, ha recogido 390 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 16,30 horas de este miércoles. Además, la Aemet ha apuntado que en los últimos diez días se han acumulado en el municipio serrano cerca de 1.300 litros por metro cuadrado.

En su cuenta oficial de redes sociales, recogida por Europa Press, la Aemet ha señalado que lo recogido en las últimas 16 horas en Grazalema supone más o menos lo que llueve en Madrid en un año completo, mientras que los 1.300 litros de los últimos diez días supone más de lo que llueve en un año en A Coruña.

Además, la Aemet ha recordado que la sierra de Grazalema destaca por ser un lugar muy lluvioso en comparación con su entorno. Así, ha explicado que se debe a que el pueblo se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar en una zona donde los vientos del oeste inciden cerca de la cima, a sotavento, que se canalizan a través del Corredor del Boyar, que presenta una geometría cóncava.

La canalización de los vientos húmedos del Atlántico (del O) por el corredor del Boyar hace que el viento se intensifique y se sume una especie de efecto Venturi, es decir, a menos área más velocidad de viento. Según ha explicado la Aemet, el posterior ascenso forzado del viento húmedo por las montañas enfría el aire, lo que facilita la condensación en nubes y que haya un realce de precipitación a barlovento.

En este sentido, ha indicado que el ascenso por la sierra de Grazalema provoca cizalladura. Esto significa que el viento cambia su dirección y velocidad con la altura, generando turbulenci, y por tanto rotación del viento. Esto facilita la unión de microgotitas de lluvia en la nube (coalescencia). Debido a la capa estable que se suele formar a 3000 metros las nubes no tienen gran espesor, lo que favorece los mecanismos de colisión y unión de gotitas, que luego precipitan, ha explicado la Aemet en sus redes sociales.