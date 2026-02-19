Grazalema (Cádiz) recoge en mes y medio 2.831 l/m2 de precipitaciones, más que en todo el año hidrológico anterior

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Grazalema, en la sierra de Cádiz, ha recogido en tal solo mes y medio --desde enero al 19 de febrero de 2026-- hasta 2.831 litros por metro cuadrado de precipitaciones debido a la incidencia de las últimas borrascas, unos datos que suponen que se haya superado incluso la cantidad recogida durante todo el año hidrológico anterior, que abarcó desde octubre de 2024 a septiembre de 2025 y cerró con 2.124,6 l/m2.

Según datos de Embalses.net, recogidos por Europa Press, entre el 1 de octubre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, actual año hidrológico, la estación meteorológica de Grazalema ha registrado ya 3667,9 l/m2, más del doble del periodo anterior.

En ese sentido, hay que apuntar que en enero de 2026 se registraron 1.295 l/m2, un dato muy superior al mismo mes del año anterior, cuando cayeron 328 litros, y en lo que va de febrero se han acumulado ya 1.536 l/m2, frente a los 109 l/m2 que se recogieron en 2025.

En este mes y medio el día más destacado en cuanto a lluvias recogidas fue el 4 de febrero, cuando se acumularon 581 l/m2 en 24 horas, una cifra superior a la que se esperaba en un principio, ya que para ese día la previsión para esa jornada era de hasta 200 litros por metro cuadrado.

Las intensas lluvias de ese día, sumadas a las que se habían ido registrando en días anteriores, provocaron que el acuífero de Grazalema se colmatase y el agua empezara a salir hacia la superficie, a través de paredes, suelos e incluso enchufes de las viviendas de esta población. Un día después, el pueblo entero era evacuado por prevención.