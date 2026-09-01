Grazalema, Chiclana y Vejer, gobernados por PSOE, se suman a las concentraciones por Ceuta en la provincia de Cádiz

Archivo - Imagen de Grazalema (Cádiz) y su ayuntamiento. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

A un día de que se produzcan este miércoles las concentraciones de apoyo a Ceuta, convocadas la semana pasada por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (PP), sólo los municipios de Grazalema, Vejer de la Frontera y Chiclana de la Frontera, gobernadas por el PSOE, han manifestado abiertamente su apoyo a este acto en la provincia de Cádiz.

En el resto de municipios gobernados por el PSOE no ha habido pronunciamientos oficiales a través de sus ayuntamientos sobre el secundar esta convocatoria, según la información recabada por Europa Press.

En ese sentido, el alcalde de Chiclana, el socialista José María Román, ha criticado en un mensaje en Facebook la convocatoria "unilateral" de la presidenta de la FEMP, aunque manifestando su "rotundo apoyo personal y político" a la ciudad autónoma de Ceuta.

"Ceuta está viviendo momentos difíciles y lo peor que se puede hacer es intentar instrumentalizar, como está haciendo el Partido Popular, este problema para que surja un enfrentamiento mayor entre españoles, en vez de la búsqueda del consenso, de la concordia y del entendimiento", ha escrito el alcalde, que ha añadido que lo importante ahora es mostrar apoyo a los ceutís y su asistencia a la concentración pacífica del miércoles.

Por su parte, en Vejer, su alcalde Antonio González también ha lamentado la "instrumentalización" del PP a este acto y ha asegurado que ha convocado esta concentración en su pueblo "sin sesgo político". En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, González ha indicado que el PP y la FEMP "se equivoca en las formas" al haber hecho esta convocatoria "sin el consenso" del PSOE. "Estamos con el pueblo de Ceuta y la mejor forma de demostrarlo es convocando y estando", ha afirmado.

En la misma línea se ha pronunciado en redes el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, con un mensaje en la red social Facebook en el que ha puesto el foco en que "precisamente este año" saben en su pueblo lo que supone "recibir cariño cuando se pasa mal".

"Entendemos que mandar algo de aliento a los ceutíes es probablemente lo que ahora está en nuestra mano hacer", ha sostenido, indicado que también lo secundan para "denunciar en voz alta el ataque orquestado contra la integridad territorial de nuestro país que ha usado a personas débiles como arma para desgastar a nuestras instituciones".

El alcalde grazalemeño ha afirmado que se concentrarán también este miércoles para "alzar la voz contra el enfrentamiento político que algunos se han empeñado en mantener día tras día en este país, pretendiendo ahora que muchas de las concentraciones sean un instrumento político de unos contra otros".

De esta manera, en municipios importantes para el PSOE como San Fernando y San Roque --ambos mayoría absoluta-- o Castellar no está previsto que haya ninguna concentración convocada por sus ayuntamientos, siguiendo así la dinámica de otras localidades socialistas de España.

Algo similar pasa con los pueblos gobernados por Izquierda Unida o confluencias de izquierda, como Puerto Real o Trebujena, que han trasladado en diversos mensajes en redes su apoyo a Ceuta pero no una convocatoria oficial como la pedida por la FEMP. Sin embargo, en Jimena de la Frontera, de IU, sí se ha anunciado una concentración por la ciudad ceutí.

En localidades gobernadas por otros partidos políticos, como Andalucía Por Sí o formaciones de la marca Unidos 100X100, como Barbate, Conil de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, sí está previsto que acojan estas concentraciones, al igual que en las del PP, que se sumaron inmediatamente a la convocatoria anunciada por la presidenta de la FEMP.

Así, en lugares como Cádiz, El Puerto o Jerez, todas del PP, se manifestarán este miércoles a las puertas de sus ayuntamientos, e incluso se izará la bandera de Ceuta en sus mástiles, como es el caso de Algeciras, donde su alcalde --José Ignacio Landaluce-- gobierna con el apoyo de los concejales del PP después de que abandonase en enero el partido por una denuncia por presuntos acosos sexuales.