Grazalema reconocerá con la Medalla de Oro a Ronda y Zahara por acoger a sus vecinos tras el desalojo de febrero

La localidad gaditana de Grazalema, gravemente afectada por el temporal pasado, avanza hacia la normalidad . A 23 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, ha dado a conocer que se concederán la Medalla de la Villa en su categoría de oro a los ayuntamientos y pueblos de Ronda (Málaga) y Zahara de la Sierra (Cádiz) por "su generosidad desbordante" al acoger a los vecinos de esta localidad de la sierra de Cádiz que tuvo que ser desalojada el 5 de febrero a consecuencia del tren de borrascas.

En una comparecencia pública, el alcalde (PSOE) ha refrendado esta concesión en el hecho de que ambos pueblos se convirtieron en esos días en "refugio y hogar" de los grazalemeños durante "los duros días de desalojo", acompañando a los vecinos "en momentos de gran incertidumbre".

"Demostraron solidaridad, hospitalidad e incalculables muestras de cariño y apoyo desde los primeros momentos", ha expresado el alcalde, que ha anunciado que también se concederá la Medalla de Grazalema a la Agencia de Emergencias de Andalucía por "la profesionalidad, la coordinación y la capacidad de respuesta durante la emergencia", así como por "la cooperación y apoyo" al Ayuntamiento y al pueblo de Grazalema durante esos momentos y los posteriores.

Asimismo se ha acordado instalar una placa conmemorativa en la Casa Consistorial que recuerde "para siempre" el comportamiento ejemplar de los vecinos y el agradecimiento a quienes los ayudaron en todas las fases de la emergencia, tanto desalojo como estancia fuera y el regreso. Esto se complementará con una escultura o elemento simbólico en un espacio emblemático de la localidad que celebre "la actitud noble de nuestro pueblo y simbolice el abrazo eterno de gratitud a quienes nos sostuvieron en la dificultad".

A estas medallas, se suman una serie de menciones de honor a los ayuntamientos de Montecorto, Algodonales, Montejaque y El Gastor "por la solidaridad" con la población desalojada, valorando "el invaluable apoyo durante los días vividos fuera de casa, el calor ofrecido y la constante atención", así como "el compromiso" para con las vecinas y vecinos desplazados a estas localidades. "Estos pueblos también nos abrieron sus puertas sin medida para atendernos en momento de total incertidumbre", ha argumentado el alcalde.

Se conceden también menciones a los efectivos que colaboraron con la emergencia, el desalojo y el realojo, como fueron la Guardia Civil, la UME (Unidad Militar de Emergencias), Bomberos, Cruz Roja y Soporte Avanzado Vital, Plan Infoca, 061, Policía Local, la Agrupación Protección Civil Grazalema y Aguas Sierra de Cádiz.

Para todas estas entidades, el alcalde ha expresado su "más profundo" agradecimiento y reconocimiento, cuya intervención "rápida y coordinada ha sido la columna vertebral de la respuesta ante esta catástrofe, demostrando que la seguridad pública es un compromiso inquebrantable con la vida y la protección de la población"-

También se concederá la mención de honor al Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencia, "por trabajar sin descanso, de manera altruista, para garantizar la vuelta segura a nuestros hogares", y será reconocido el grupo de Voluntarios de Grazalema que participó en la emergencia y colaboró durante el desalojo y los realojos. Con ello se les reconoce la labor voluntaria de ese grupo de personas de Grazalema "que fue digna de ejemplo".

"Valoramos profundamente su entrega y dedicación durante los primeros momentos de la emergencia, así como luego, en el desalojo, colaborando con el Ayuntamiento, en primera instancia, y con nuestros vecinos en general, en todo tipo de labores", ha indicado el alcalde, añadiendo que al volver al pueblo "ayudaron a muchas familias con tareas de limpieza y recuperación de hogares y bienes".

Toda estas medallas y reconocimientos serán ratificados en un pleno municipal, como ha apuntado el alcalde.