El Grupo Social ONCE crece en ventas, premios y empleo durante 2025 en Cádiz

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, junto al director en Cádiz, Alberto Ríos, el director de Jerez, Cristino Ortuno, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez. - ONCE

CÁDIZ 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha señalado que ha vuelto a superar su récord histórico en la provincia de Cádiz en ventas de sus productos de loterías, en premios repartidos, puestos de trabajo creados, inversión social y prestaciones sociales realizadas tras una década de crecimiento continuado.

Así lo recoge el Informe de Valor Compartido 2025 que han presentado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, junto al director de la Organización en la provincia de Cádiz, Alberto Ríos, el director de Jerez de la Frontera, Cristino Ortuno, y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Milagros Rodríguez.

Según han indicado en una nota, el Grupo Social ONCE cerró el ejercicio 2025 alcanzando los 80.000 profesionales en plantilla, lo que le sitúa como el tercer máximo empleador de España. En Cádiz, suma 3.959 trabajadores y trabajadoras de los que 124 son nuevas incorporaciones el año pasado.

Además, han apuntado que Cádiz se sitúa a la cabeza de Andalucía por empleados en el Grupo Social ONCE. El 59% de la plantilla son personas con discapacidad y el 45% son mujeres, consolidándose así como el mayor empleador de personas con discapacidad del mundo. Por su parte la red de ventas de la ONCE en la provincia alcanzó los 1.516 trabajadores, la totalidad de ellos con discapacidad, la cifra más alta registrada durante los últimos años en la provincia de Cádiz.

En este sentido, han señalado que este crecimiento del empleo se produce en paralelo a la mejora de los ingresos, que se situaron en un nuevo récord en las tres áreas del Grupo, ya que ONCE incrementó a nivel nacional un 3,4% las ventas de sus loterías sociales, seguras y responsables hasta los 2.927 millones de euros; Ilunion creció en facturación un 9,6% hasta los 1.443 millones de euros; y Fundación ONCE logró captar fondos hasta los 154,5 millones de euros, para ser repartidos íntegramente en proyectos destinados al sector de la discapacidad.

CRECIMIENTO EN CÁDIZ

Las ventas de los productos de juego de la ONCE crecieron en la provincia de Cádiz un 6,51% en el pasado ejercicio, por encima de la media andaluza que se situó en un 4,69%, y generaron unos ingresos de 230,92 millones de euros. De esta cantidad, 131,16 millones de euros retornaron directamente en premios a los gaditanos, la mayor cantidad nunca antes repartida, han indicado.

En este sentido, han recordado que por cada 100 euros ingresados por la venta de loterías, 56,8 vuelven a los ciudadanos en forma de premios, 32,1 se destinan a salarios de los más de 21.300 vendedores y vendedoras, resto de trabajadores y gastos de gestión, y el resto se retorna íntegro en acción social, es decir, 11,1 euros de cada 100 van directos a la atención social de personas ciegas o con otras discapacidades.

Otro dato relevante del Informe de Valor Compartido 2025, según la ONCE, destaca el incremento de la inversión social que alcanzó los 21,40 millones de euros en la provincia de Cádiz, una cantidad destinada directamente a impulsar la educación, accesibilidad e inclusión real en todos los ámbitos de la vida para el colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave.

Un total de 90 personas se afiliaron el año pasado a la ONCE en Cádiz, que cuenta ya con 2.653 afiliados de los 15.599 que hay en Andalucía. De ellos, 99 son personas con sordoceguera que recibieron 4.266 horas de mediación en la provincia. En conjunto, la ONCE realizó 1.861 servicios personalizados al colectivo de afiliados en Cádiz, donde se cursaron 973 adaptaciones bibliográficas y 116 personas se beneficiaron de los equipos tiflotécnicos.

Por otra parte, han indicado que la educación constituye un pilar esencial de la labor social de la ONCE, que dio el año pasado en Cádiz apoyo directo a 239 personas ciegas o con discapacidad visual grave desde los 0 años hasta la Universidad, en estrecha colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

Igualmente, el voluntariado desarrolla también un papel importante en la mejora de la autonomía del colectivo de afiliados y el año pasado se tramitaron en Cádiz un total de 4.247 servicios con cerca de 6.582 horas de voluntariado que facilitaron la vida y la autonomía de 405 afiliados gaditanos.

Las cifras de este Informe confirman que 2025 resultó un hito para la ONCE en Cádiz al superarse en todos los parámetros después de una década de crecimiento continuado, según ha destacado el delegado de la ONCE en Andalucía en su presentación.

"Esto ha sido así porque la ciudadanía conoce que todos los recursos que obtenemos los destinamos a una labor social que hace más fácil la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave y por tanto su inclusión en la sociedad, y nos permite cumplir nuestro compromiso de solidaridad con otras personas con discapacidad", ha manfiestado Cristóbal Martínez.

Además, ha afirmado que la clave del éxito de la ONCE y del Grupo Social ONCE reside en la unidad de acción de sus integrantes. "Llegamos más lejos si compartimos principios y una meta común, como ha demostrado España en el Mundial de Fútbol cuando ha luchado como un equipo unido, compacto y cohesionado. Nuestra meta es la inclusión y la igualdad y fruto de esa unidad es el balance histórico que presentamos, un orgullo para toda la ONCE que debe serlo también para los gaditanos porque son corresponsables de ese éxito colectivo que llamamos ONCE", ha manifestado.