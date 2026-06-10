Guardia Civil interviene cinco embarcaciones de petaqueo y desmantela dos plantaciones de marihuana en un día en Cádiz

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo este martes varias actuaciones contra el narcotráfico en distintos puntos de la provincia de Cádiz, donde se han intervenido cuatro embarcaciones recreativas dedicadas a la narcologística en la zona del río Guadalete, con 230 petacas de combustible, una más en la costa frente a la localidad de Barbate, con 86 petacas y se han desmantelado dos plantaciones de marihuana tipo indoor en Arcos y en Chipiona, con la detención de tres personas.

Según ha explicado en una nota, en el caso del rio Guadalete las actuaciones se realizaron por parte de los guardias civiles del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y por la Patrulla Fiscal y Fronteras con base en Chiclana.

Así, la primera de las embarcaciones iba cargada de alimentos y piezas de repuesto para los motores fuera borda, la segunda de las intervenidas iba cargada con 230 petacas de combustible y la tercera carecía del preceptivo folio de embarcación, teniendo signos evidentes de haber sido utilizada para el petaqueo, mientras que la cuarta, que si tenía folio, también iba vacía y había sido utilizada para las mismas actividades. Además, esta última había sido sustraída en la provincia de Huelva.

En el caso de la quinta embarcación, se trataba de una recreativa que pretendía abastecer de 86 petacas de combustible a una EAV, siendo interceptada por Patrulla Fiscal y Fronteras con base en Barbate, quedando inutilizada tras la intervención policial en la zona del río Barbate.

En el caso de la plantación desmantelada en Arcos, la Guardia Civil ha detenido a un varón de 24 años como presunto autor de un delito de cultivo de marihuana y otro de defraudación de fluido eléctrico, con el que abastecía un cultivo tipo indoor de 63 plantas de tamaño mediano.

Por su parte, en Chipiona, se han detenido a dos mujeres, de 33 y 52 años de edad, como presuntas responsables de un cultivo de idénticas características donde crecían 84 plantas de más de un metro de altura y en estado de floración, además de 105 plantones de la misma variedad, teniendo también realizado un enganche ilegal de electricidad.