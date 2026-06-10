Intervenidos en Huelva 22.000 litros de combustible destinados a embarcaciones vinculadas al narcotráfico

Combustible intervenido en Huelva destinados al suministro de narcolanchas. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido un total de 906 garrafas de gasolina, equivalentes a 22.650 litros, así como se ha incautado de dos embarcaciones embarrancadas cargadas con combustible e investiga a diez personas, fruto de varias intervenciones realizadas durante los últimos días en la provincia de Huelva en el marco de los dispositivos contra el suministro ilícito de combustible para embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, tres intervenciones se han llevado a cabo en los días 29 y 30 de mayo en la Redondela, Mazagón y Ayamonte donde se han intervenido 531 garrafas con combustible en tres furgonetas. Asimismo en Palos de la Frontera, en otra furgoneta interceptada, se localizaron 102 garrafas más y se ha investigado a sus diez ocupantes por un delito tenencia, tráfico y depósito de combustible.

De otro lado, el día 6 de junio, agentes de la patrulla Fiscal y de Fronteras en servicio tuvieron conocimiento de un posible traslado de combustible en la zona del espigón de Huelva. Una vez en el lugar, observaron gran cantidad de garrafas y víveres de los utilizados en actividades relacionadas con el narcotráfico donde, en total, intervinieron 170 garrafas con un total de 4.270 litros de gasolina.

Asimismo, el día 7 de junio, efectivos del Servicio Marítimo Provincial procedieron a la aprehensión de dos embarcaciones encalladas en la zona de El Terrón (Lepe), donde intervinieron 79 garrafas con un total de 1.975 litros de combustible en las inmediaciones y en el interior de las embarcaciones. Por último, en Cartaya se han podido recuperar 24 garrafas más, flotando en un estero, con apoyo de un pequeño bote para su traslado a tierra.

Las investigaciones continúan activas para poder localizar a los presuntos autores de estos delitos. La Guardia Civil destaca que con estos dispositivos "se evita la llegada de combustible a embarcaciones vinculadas al narcotráfico que operan en alta mar".