La Guardia Civil revisa más de 521 kilos de material pirotécnico en las ferias del Campo de Gibraltar

Un agente de la Guardia Civil comprueba el material pirotécnico antes de usarse en una de las ferias del Campo de Gibraltar. - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) han intensificado durante el periodo estival los controles sobre los espectáculos pirotécnicos celebrados con motivo de las principales ferias y festividades del Campo de Gibraltar.

Según ha explicado le Guardia Civil en una nota, estas actuaciones tienen como finalidad comprobar que los espectáculos se desarrollan conforme a las condiciones de seguridad establecidas, supervisando tanto la materia pirotécnica empleada como las zonas de lanzamiento de seguridad y el cumplimiento de las medidas preventivas previstas.

Dentro de este operativo, según han indicado, se han realizado controles con motivo de la Feria Real de Algeciras, la Feria de La Línea de la Concepción, la festividad de Nuestra Señora Virgen de la Palma de Algeciras y la Feria Real de San Roque, inspeccionándose un total de 521,471 kilos de materia reglamentada destinada a estos espectáculos.

Asimismo, durante estas actuaciones se han efectuado controles sobre las armas de cuarta categoría, "carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición accionadas por aire u otro gas comprimido", utilizadas en los puestos y atracciones instalados en los diferentes recintos feriales.

La Guardia Civil ha señalado que la intensificación de estos controles responde a la importancia de mantener una vigilancia preventiva sobre actividades que implican la utilización de cantidades significativas de material pirotécnico, especialmente en lugares con una elevada concentración de personas.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil contribuye a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y a que los espectáculos pirotécnicos se desarrollen con las máximas garantías de seguridad, compatibilizando el normal desarrollo de las fiestas y tradiciones populares con la necesaria protección de los asistentes, ha concluido.