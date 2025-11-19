Guitarra histórica, flamenco, jazz y teatro musical en el segundo fin de semana del Festival Música Española de Cádiz

Archivo - Vista exterior de la fachada principal del Gran Teatro Falla de Cádiz. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Española de Cádiz se clausura el próximo fin de semana con una programación que reúne guitarra histórica, flamenco, jazz y teatro musical, y que refuerza su vocación de diversidad estilística y el diálogo entre épocas.

Esta cita, organizada por la Consejería de Cultura y Deporte, propone un itinerario que viaja desde la primera guitarra española hasta las reinterpretaciones contemporáneas del legado de Manuel de Falla, pasando por la creación comunitaria, el jazz de big bands o los grandes espectáculos teatrales del panorama nacional, ha indicado la Junta en una nota.

Las actividades se celebrarán en espacios repartidos por toda la ciudad de Cádiz, desde la Casa de Iberoamérica y el Teatro del Títere La Tía Norica al Parque Celestino Mutis o el Gran Teatro Falla.

La mañana del viernes 21 de noviembre estará dedicada a la creación comunitaria con el taller para escolares 'Memoria Sonora de la Bahía', impartido por el colectivo Ñun Ay Géwël Lañu (Somos Griots) en el IES La Caleta. El alumnado trabajará durante varias sesiones la tradición oral y los ritmos de raíz africana vinculados a la Bahía de Cádiz.

Ese día inicia la programación Pablo Zapico, uno de los referentes europeos en cuerda pulsada, que presentará 'La primera guitarra española' en la Casa de Iberoamérica, a las 18,00 horas. Su recital propone un recorrido por las raíces del instrumento en los siglos XVI y XVII, una sesión que subraya el compromiso del Festival con la recuperación patrimonial.

A las 20,00 horas la programación dará un giro hacia el teatro físico y la reinterpretación del Siglo de Oro con 'Farra', la coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Cía. Lucas Escobedo, que llega al Gran Teatro Falla. Esta obra combina humor, acrobacia y textos clásicos para acercar los imaginarios barrocos al público contemporáneo.

El sábado, de 12,00 horas a 23,00 horas, el Parque José Celestino Mutis acogerá una nueva edición de Electrolunch, en la que de nuevo se fusionan música electrónica, gastronomía y ocio familiar. Tras tres años celebrando esta propuesta, se ha consolidado como una de las más participativas del festival, según la Junta.

En paralelo, la jornada musical continuará en la Casa de Iberoamérica con Belén Vaquero & Pérgamo Ensemble y su proyecto 'La memoria en donde ardía', a las 12,00 horas, una propuesta que combina músicas históricas con creaciones originales.

Por la tarde, el Teatro del Títere La Tía Norica recibirá a Moisés P. Sánchez, Ana María Valderrama y Pablo Martín Caminero con 'Falla Imaginado', a las 18,00 horas. El trío estrenará en Cádiz un programa que reinterpreta al compositor gaditano desde el jazz y la improvisación.

El sábado se cierra la propuesta musical del festival con dos citas en paralelo. Por un lado, el Coro EMA Cádiz y su concierto participativo 'Un coro para vivirlo' en el Colegio San Francisco de Asís a las 20,00 horas. Por otro, la esperada colaboración entre Los Estanques y El Canijo de Jerez, 'Lágrimas de plomo fundido', en el Gran Teatro Falla a las 20,00 horas. Este espectáculo de gran formato propone un encuentro entre musica entre la psicodelia y la herencia gaditana.

El domingo 23 de noviembre se retomarán los recitales en la Casa de Iberoamérica con el violinista Mario Pérez, que presentará 'La obra oculta de Felipe Libón' a las 12,00 horas, una reivindicación de la figura del compositor gaditano del periodo clásico.

Por la tarde, regresará el flamenco contemporáneo con Rocío Márquez y su recién estrenado proyecto 'Himno vertical', a las 18,00 horas. Será en La Tía Norica, on uno de sus trabajos más personales, donde combina cante, experimentación y poesía sonora.

La programación del Festival de Cádiz culminará el domingo en el Gran Teatro Falla, a las 20,00 horas, con el concierto de Valparaíso y la Classijazz Big Band, 'Compositoras y compositores andaluces de jazz... y Manuel de Falla', un recorrido por nuevas voces del jazz andaluz acompañado de arreglos sinfónicos y un homenaje final al maestro gaditano.

La mayoría de actividades son de acceso libre y las entradas de pago mantienen precios entre 10 y 20 euros, con descuentos disponibles.