El guitarrista Tomatito protagonizará el Día del Flamenco en San Fernando (Cádiz)

Foto de archivo de un espectáculo flamenco en la Plaza del Rey de San Fernaando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La ciudad de San Fernando (Cádiz) celebrará el Día del Flamenco con una programación especial que tendrá como uno de sus grandes protagonistas al guitarrista Tomatito, distinguido este año con el Premio Leyenda del Flamenco, y que volverá a poner de manifiesto la vinculación de la ciudad con este arte y con la figura de Camarón de La Isla, cuando se conmemora el 75 aniversario de su nacimiento.

En una nota, la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha destacado que la programación de este año se suma a las actividades del Año Camarón y combina la presencia de "grandes figuras del flamenco" con el protagonismo de los artistas, academias y jóvenes talentos de la ciudad.

"Queríamos que el Día del Flamenco estuviera conectado con el Año Camarón y que, junto a una figura de la dimensión de Tomatito, tuviera también un espacio destacado todo el talento que tenemos en nuestra ciudad, que es mucho y que forma parte de nuestras raíces y de nuestro futuro", ha señalado la concejala.

El concierto de Tomatito, previsto para este jueves 12 de noviembre, será uno de los principales acontecimientos de esta programación.

A esta cita se sumará un encuentro con el artista el viernes a las 12,30 horas en el Centro de Interpretación de Camarón, que será abierto al público y en el que compartirá sus experiencias y recuerdos vinculados a Camarón, así como su trayectoria y su visión de la historia reciente del flamenco. También charlará con el mánager y representante histórico del artista, Manuel Fernández.

Junto a esta propuesta, la programación incorpora numerosas actuaciones de artistas locales. Así, este sábado tendrá lugar la actuación de Macarena Ramírez con 'Espina', mientras que el próximo día 21 será el turno de Estíbaliz, con un espectáculo de homenaje a Lola Flores.

La formación y la transmisión del flamenco a las nuevas generaciones tendrán también un papel destacado, y las academias de baile de la ciudad volverán a participar en la celebración el domingo 15 de noviembre con un flashmob especial dedicado a Camarón en la Plaza del Rey.

La actividad contará con una participación infantil y otra de adultos, además de pequeñas intervenciones de las distintas academias, que mostrarán el trabajo que desarrollan durante todo el año.

La concejala ha subrayado que las academias "son fundamentales porque representan las canteras del flamenco y garantizan que las nuevas generaciones sigan acercándose a este arte, aprendiendo y manteniendo viva una tradición que forma parte de nuestra identidad".

La programación prestará atención al público infantil, con actividades específicas y propuestas didácticas. En este sentido, se desarrollarán talleres y visitas escolares en el Museo Camarón, además de actividades vinculadas a la ludoteca.

También se han organizado masterclass de baile en la Casa Natal de Camarón, con propuestas dirigidas tanto a adultos como a niños y niñas.

La participación de los jóvenes tendrá otro de sus momentos destacados el 18 de noviembre, cuando el alumnado del Bachillerato de Artes del IES Jorge Juan ofrecerá una muestra del espectáculo que viene preparando, con tres pases en el Centro Camarón, una iniciativa que "pone de relieve cómo el flamenco sigue presente entre las inquietudes artísticas de quienes se están formando para convertirse en los creadores e intérpretes del futuro".

El Museo Camarón será también escenario de otras actividades, entre ellas una propuesta de cata de vino y flamenco prevista para el 20 de noviembre, que permitirá acercarse a este arte desde otro formato y vincularlo con otras expresiones de la cultura andaluza.

El programa se completará el 26 de noviembre con un espectáculo procedente de Jerez y reconocido en el último Festival de Jerez y por la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, dentro de su apuesta por los nuevos talentos.

La bailaora Irene Olivares y el guitarrista Santiago Moreno protagonizarán esta propuesta, que llegará de forma gratuita al Real Teatro de las Cortes y servirá como cierre de las actividades conmemorativas del Día del Flamenco.

Además, se ha indicado que durante todo el mes de noviembre, el Museo Camarón está desarrollando un programa especial de visitas escolares, con actividades concertadas todas las mañanas y visitas guiadas adaptadas a los distintos grupos educativos. Se trata de uno de los meses con mayor afluencia de centros escolares al museo, que aprovechan estas visitas para conocer más de cerca la figura de Camarón, su trayectoria y su legado, a través de contenidos y explicaciones específicas.

Pepa Pacheco ha animado a la ciudadanía a participar en las distintas actividades y disfrutar de una programación que "no se limita a traer grandes nombres", sino que "busca acercar el flamenco a todos los públicos, dar visibilidad a nuestros artistas y seguir transmitiendo este patrimonio cultural a las nuevas generaciones".