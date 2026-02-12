Hallan billetes falsos para distribuir en Carnaval al desarticular un punto de venta de drogas en Cádiz

Billetes y droga incautada al desmantelar un punto de venta de droga en el centro histórico de Cádiz - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Pequeño y Mediano Tráfico de la Udyco Bahía de Cádiz ha desarticulado un activo punto de venta de drogas en el centro histórico de Cádiz en el que se hallaron cerca de 5.000 euros en billetes falsos junto a una nota con la palabra "Carnaval", que presuntamente iban destinados a su distribución durante dicha festividad.

En la denominada operación Bakery se han detenido a tres personas, dos varones de 61 y 63 años y una mujer de 40, como presuntos responsables del domicilio desde donde se realizaba esta actividad ilícita, como ha indicado la Policía Nacional en una nota.

La investigación estaba dirigida contra dos individuos, vecinos del barrio de la Viña en Cádiz, sobre los que existían informaciones como presuntos responsables de un activo punto de distribución de cocaína, heroína y hachís. La actividad ilícita se desarrollaba tanto en el domicilio de uno de ellos, donde se preparaban las sustancias estupefacientes, como en calles adyacentes.

Durante el operativo se llevaron a cabo vigilancias y seguimientos que permitieron constatar la existencia de un punto de venta de drogas "especialmente activo". Con las pruebas obtenidas, se solicitó al Juzgado de Instrucción de Cádiz mandamiento de entrada y registro para intervenir sustancias estupefacientes, efectos relacionados con el delito e instrumentos utilizados para el desarrollo de la actividad investigada.

En el domicilio investigado se intervinieron distintas sustancias preparadas en envoltorios de diferentes tamaños para su venta, en concreto, diez gramos de cocaína, 7,25 gramos de heroína, tres gramos de rebujo --mezcla de cocaína y heroína-- y más de 600 gramos de hachís distribuidos en seis placas, cantidades todas ellas superiores a las consideradas para autoconsumo.

Asimismo, los agentes localizaron material para la preparación y distribución de droga, balanzas, bolsas recortadas e hilo, vestimenta y grilletes de la Policía Nacional, un arma tipo airsoft, un dispositivo táser y dinero fraccionado. Entre el efectivo se hallaron cerca de 5.000 euros en billetes falsos acompañado de una nota con la palabra "Carnaval", lo que hace sospechar que iban a ser distribuidos durante esta fiesta gaditana que arranca el viernes tras la final del concurso en el teatro.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose el ingreso en prisión de los dos varones por un presunto delito de tráfico de drogas.