Hallan en el Cementerio de San Roque (Cádiz) los restos de un represaliado por el franquismo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El equipo que busca restos de represaliados por el franquismo en el Cementerio de San Miguel, en San Roque (Cádiz), ha encontrado los de un hombre joven con "indicios claros de haber sido fusilado", así como huesos de otros que también podrían haber sufrido la misma muerte. Estos trabajos se realizan a instancias del Ayuntamiento de San Roque y gracias a una subvención de la FEMP.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la teniente de alcalde y presidenta de la Comisión Municipal de Memoria Histórica, Ana Ruiz, ha visitado este jueves el cementerio para dar a conocer los avances en los trabajos que se realizan en el municipio para recuperar restos de personas asesinadas por el bando franquista. El más impresionante, aunque no el único, ha sido el hallazgo de un esqueleto con dos impactos de bala, uno en la parte alta de una pierna y otro en la mandíbula. o.

Ana Ruiz ha exdplicado que se ha abierto una zona donde había testimonios de posibles fusilamientos y donde había indicios de existencia de fosas. Así, gracias a una subvención por importe de 35.000 euros solicitada por el Ayuntamiento a la Federación Española de Municipios y Provincias, "este año se puede ampliar la zona de búsqueda y actualmente se ha encontrado un cuerpo con claros indicios de represión franquista", ya que presenta los impactos de dos proyectiles.

Según ha explicado, en los próximos días se procederá a la extracción de los restos para su estudio y poder tener más detalles de cómo fue la ejecución, así como que también se analizarán otros objetos localizados en la fosa.

Ana Ruiz ha añadido que, respecto a los restos de cuatro personas aparecidos en el Cementerio de la Estación el año pasado, gracias a una subvención de 5.800 euros solicitada a la Diputación de Cádiz, se han podido enviar muestras de los mismos para su análisis genético por parte de la Universidad del País Vasco.