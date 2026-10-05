Un hombre amenaza con cuchillos a dos médicos de un centro de salud de Puerto Real (Cádiz)

Centro de Salud Ribera del Muelle, en Puerto Real (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

PUERTO REAL (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha protagonizado este lunes un episodio violento al entrar en un centro de salud de Puerto Real (Cádiz) armado con dos cuchillos y amenazando a dos médicos que se encontraban en consulta, según ha denunciado el sindicato Csif en una nota.

Los médicos pudieron zafarse de la situación y fueron profesionales del centro quienes inmovilizaron al usuario hasta la llegada de la Policía Nacional, que ha detenido al presunto agresor.

El suceso ha tenido lugar en el Centro de Salud Ribera del Muelle, en Puerto Real, donde según el sindicato, el usuario ha entrado en la consulta sin esperar su turno, armado con dos cuchillos y amenazando e insultando a los dos médicos presentes y a otros trabajadores.

El sector de Sanidad de Csif Cádiz ha vuelto a exigir personal de seguridad permanente en este centro de salud, cuya presencia "se limitó exclusivamente para la temporada estival", como han lamentado, indicando además que esto se comunicó en el último comité de seguridad y salud del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.

Además, ha exigido "una revisión completa" de los protocolos antiagresiones del Servicio Andaluz de Salud, que "siguen sin ser eficaces para minimizar esta lacra", y ha reclamado un aumento de las penas y sanciones contra los usuarios que emplean la violencia, ya sea verbal o física, contra los profesionales que se dedican a ofrecer este servicio público esencial para la ciudadanía.

REPULSA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE CÁDIZ

Tras conocerse estos hechos, el Colegio de Médicos de Cádiz ha mostrado su "enérgica repulsa" ante el episodio de violencia sufrido este lunes por el personal sanitario del centro de salud Ribera del Muelle, que ha calificado de "gravísimo".

Este nuevo incidente se produce "una semana después" de que un médico fuera agredido en el centro de salud de Rota, como ha recordado este organismo en un comunicado, indicando que los hechos son "incalificables" y merecen, "no solo una firme condena desde las instancias profesionales representativas sino el contundente reproche de la sociedad".

Así, ha insistido en la importancia de no normalizar ninguna forma de violencia sobre los profesionales sanitarios en el ejercicio de su actividad asistencial y de "no minimizar un insulto, un gesto de desprecio o la falta de respeto", acciones que "nunca deben formar parte de las condiciones en que los profesionales desarrollan su labor".

El Colegio de Médicos de Cádiz forma parte del grupo de trabajo provincial del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que se constituía el pasado 2 de octubre como órgano coordinado en la lucha contra las agresiones.

En 2025 registraron 52 comunicaciones de colegiados gaditanos por agresión física o verbal en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes, familiares o acompañantes. Esta estadística duplicaba las 28 agresiones comunicadas el año anterior.