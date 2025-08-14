El humorista y presentador Manu Sánchez pregonará el Carnaval de Cádiz de 2026

Manu Sánchez en el patio de butacas del Gran Teatro Falla de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha anunciado que Manu Sánchez, humorista, presentador, actor, escritor y empresario, será el pregonero del Carnaval de Cádiz de 2026.

En una rueda de prensa en el Gran Teatro Falla, el alcalde ha asegurado que este año querían hacer un homenaje "a las personas que acompañan el Carnaval, que colaboran en su divulgación, que aman la fiesta, que la cuidan, la respetan y la miman durante todo el año", según ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Así, ha continuado señalando que Manu Sánchez "era la persona idónea" y que están "muy ilusionados con este pregón". "Es el momento de Manu Sánchez porque además ama profundamente a Cádiz", ha aseverado.

Por su parte, Manu Sánchez ha mostrado su gratitud tras ser elegido como pregonero del Carnaval de Cádiz, asegurando que "hoy es uno de los días más felices de mi vida" y que empieza "la cuenta atrás" hasta ese 14 de febrero en el que se celebrará el pregón en la plaza de San Antonio, haciendo hincapié en que será en "el día de los enamorados", algo que "coincide con mi historia con Cádiz, una ciudad de la que estoy enamorado".

El próximo pregonero ha destacado su trayectoria en el Carnaval "desde hace años" de la mano de profesionales como Juan Manzorro, al que ha recordado "con un gran cariño". A este respecto, ha asegurado que comenzó a escuchar el Carnaval de Cádiz "en un transistor bajo mi almohada de la mano de Juan Manzorro".

Ha asegurado que en el pregón "no faltará el humor" y ya ha anunciado que contará con nombres reconocidos para que el pregón vaya acompañado de "un gran espectáculo musical".

Manu Sánchez (Dos Hermanas, 1985) es presentador, humorista, actor, escritor, conferenciante y empresario con más de dos décadas de trayectoria profesional.

En televisión, se inició en Canal Sur, donde alcanza "gran popularidad", y con apenas 20 años se convierte en uno de los presentadores y directores más jóvenes en liderar un formato de prime time en 'De la mano de Manu', al que le siguió 'Colgados con Manu' y 'La semana más larga', que alcanzó 199 programas en emisión, ha reseñado el Ayuntamiento sobre el pregonero.

Desde 2019 produce y presenta 'Tierra de Talento' en su actual novena edición, con el que ha logrado batir récords de audiencia y fidelizar a un público enamorado del formato.

Apasionado del Carnaval, forma parte del equipo de presentadores en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), desde hace dos décadas en Canal Sur.