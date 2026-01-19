Incautadas más de una veintena de artes de caza prohibidas en un coto de Medina Sidonia (Cádiz)

Artes de caza prohibidas intervenidas en un coto de Medina Sidonia. - GUARDIA CIVIL

Agentes de la Guardia Civil de Cádiz se han incautado de más de una veintena de artes de caza prohibidas en un coto de Medina Sidonia (Cádiz) almacenados en un cuarto de aperos del encargado del coto. Los medios incautados para la captura ilícita de especies constaban de ocho redes japonesas invisibles, siete reclamos electrónicos, un visor nocturno, una carabina de aire comprimido, lazos de acero, perchas para captura de aves y abundante munición de distintos calibres, almacenada sin control.

En una nota, la Guardia Civil ha explicado que los hechos ocurrieron el pasado 5 de enero, cuando los agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvieron conocimiento de que podían estar realizando actividades de caza, de manera ilegal, en un coto de Medina Sidonia con la utilización de artes y medios de caza prohibidos.

Durante las investigaciones encaminadas a la detección de este tipo de actos delictivos, los guardias civiles, con la colaboración de Agasa, realizaron varias indagaciones que les llevó a localizar 'infraganti' a un vehículo que trataba de sacar material prohibido del coto.

Tras ser inspeccionado localizaron en su interior ocho redes japonesas invisibles, siete reclamos electrónicos y un visor nocturno. Del mismo modo, se ubicó en el coto un cuarto de aperos en el que se sospechaba que podría almacenar gran cantidad de artes y medios prohibidos.

Finalmente, las investigaciones dieron sus frutos cuando los agentes identificaron al encargado del coto y localizaron el cuarto de aperos donde se halló gran cantidad material de artes y medios de caza prohibidos, como una carabina de aire comprimido, cinco lazos de acero, 54 perchas para captura de aves y abundante munición de distintos calibres, almacenada sin control ni vigilancia, todo ello incompatible con la actividad cinegética legal y con elevado riesgo para la fauna silvestre, incluidas especies protegidas.

Por todo ello, la Guardia Civil ha elevado la información a la autoridad competente sobre las denuncias interpuestas la normativa de caza, de armas, de municiones y de explosivos. Estos hechos constituyen infracciones graves y muy graves en materia de caza, armas y explosivos, y suponen graves perjuicios para el equilibrio ecológico del coto, dada la capacidad de estos métodos para capturar fauna de forma masiva e indiscriminada, ha recordado la Guardia Civil.