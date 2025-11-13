Incautados en el Puerto de Cádiz más de 14 kilos de oro sin declarar valorado en 1,6 millones de euros

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil se han incautado en el Puerto de Cádiz de más de 14 kilogramos de oro sin declarar en forma de lingotes y monedas, con un valor de 1,6 millones de euros, que transportaba un ciudadano alemán de 70 años que pretendía acceder al buque que realiza el trayecto entre Cádiz y las Islas Canarias sin someterse al control fiscal que realizan los guardias civiles en este recinto portuario.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, la intervención se realizó durante el control aduanero que se realiza en el recinto portuario de Cádiz, previo al embarque de personas y vehículos que realizan el trayecto entre Cádiz y las Islas Canarias a bordo del buque Volcán de Tinamar.

Los guardias civiles de la Sección Fiscal observaron a un pasajero de edad avanzada que intentaba dirigirse directamente al buque para su embarque, momento en el que los agentes le indicaron que previamente al embarque debía pasar por los habituales controles de equipaje y documentación.

Así, en un primer momento el pasajero se escudó en la barrera idiomática para seguir las indicaciones de los agentes, manifestando que solo hablaba alemán e inglés, por lo que los agentes pasaron a realizarle las indicaciones en inglés. Al observar que el hombre continuaba reacio a pasar una mochila que portaba junto a su maleta por el escáner, pudieron ver, también a través del escáner, que en el interior de la mochila portaba una caja repleta de objetos metálicos, que al ser inspeccionada resultaron ser una gran cantidad de lingotes y monedas de oro.

Tras ser interrogado por la procedencia de los metales, el ciudadano alemán explicó que se trataba de sus ahorros y al solicitarle la documentación que amparase el tránsito por el país de una cantidad económica que supera en mucho al límite máximo establecido --10.000 euros para un ciudadano extranjero-- manifestó que no poseía ningún tipo de documentación al respecto.

Por ello, ha quedado pendiente en estos momentos de la acreditación de la procedencia de una cantidad tan importante de oro, que tras su pesaje superó ampliamente los 14 kilogramos, con un valor aproximado de 1,6 millones de euros.

En este sentido, la Guardia Civil ha explicado que como la cantidad que transportaba sin declarar constituye una infracción administrativa a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, lo intervenido se ha depositado en el Banco de España a la espera de que el denunciado pueda acreditar la legal procedencia de los lingotes y monedas, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se deriven de la no declaración de este medio de pago cuando ingresó en España, sin descartar tampoco otro tipo de actuaciones policiales que pudieran realizar si la procedencia de lo incautado no se acreditara o fuera ilícita.