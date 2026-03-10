Incautan en Algeciras 47.500 cajetillas de tabaco de contrabando en un vehículo procedente de Marruecos

Tabaco de contrabando hallado en el remolque de un vehículo que llegaba a Algeciras desde Marruecos - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Análisis de riesgo (ULAR), compuesta por guardias civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras del puerto de Algeciras (Cádiz) y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha intervenido 47.500 cajetillas de tabaco de contrabando en el remolque de un vehículo que llegó al puerto de Algeciras procedente de Marruecos, deteniendo a su conductor como presunto autor de un delito de contrabando.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero en la zona habilitada para la inspección de los vehículos que llegan a Algeciras procedentes de Tánger, como ha detallado la Guardia Civil en una nota.

Fruto de los trabajos de análisis, control, identificación e inspección de vehículos, que los agentes realizan diariamente, se detectó un vehículo que levantó las sospechas de los intervinientes, por lo que se procedió a realizar un reconocimiento más exhaustivo del mismo.

Tras llevar a cabo la apertura del remolque, se pudo comprobar que transportaba numerosas cajas de tabaco de contrabando de diferentes marcas, que una vez extraídas arrojaron la cantidad de 47.500 cajetillas, siendo el valor de mercado de la mercancía incautada de 248.750 euros.

Por estos hechos fue detenido el conductor del vehículo como presunto autor de un delito de contrabando, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias practicadas y el tabaco intervenido.