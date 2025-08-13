El incendio en Los Caños (Cádiz) se debió a una vela y se investiga al presunto autor por un delito de imprudencia

BARBATE (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha informado de que el conato de incendio que se produjo durante la mañana del martes en Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate, pudo deberse a una vela que prendió fuego a los enseres del presunto autor, que está siendo investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia.

En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado que esta persona, que ya estaba identificada, ha sido localizada y ha pasado en calidad de investigada este miércoles por parte del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, sin que haya sido detenido.

El presunto autor, que se encontraba pernoctando al aire libre en una zona con vegetación, habría encendido una vela, que al caerse accidentalmente, prendió parte de sus enseres personales que tenía junto a él.

El fuego se propagó parcialmente, afectando a unos 300 metros cuadrados de vegetación, un incendio que fue controlado y sofocado por medios de Bomberos de Barbate, que se desplazaron hasta el lugar desde Zahara de los Atunes, donde estaban prestando asistencia al incendio de Tarifa.

Según el Instituto Armado, el investigado presenta lesiones por quemaduras en ambas manos al intentar sofocar el conato de incendio de la vegetación para evitar la propagación del fuego. En el proceso, sufrió heridas leves en ambas manos, teniendo que ser atendido por los servicios sanitarios.