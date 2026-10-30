Una incidencia en la estructura del puente metálico de la A-2103 en San Roque (Cádiz) obliga a su cierre temporal

Corte del puente metálico de la A-2103 en San Roque. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El puente de la carretera autonómica A-2103, conocida como carretera de Guadiaro, en el término municipal de San Roque (Cádiz), permanecerá temporalmente fuera de servicio mientras se realizan las comprobaciones técnicas necesarias tras detectarse una incidencia localizada en uno de sus elementos estructurales.

En una nota, la Junta ha señalado que la Consejería de Fomento y Movilidad ha activado de inmediato los trabajos de inspección para determinar las actuaciones más adecuadas y garantizar la plena seguridad de la infraestructura antes de su reapertura.

Así, para garantizar la seguridad, se van a señalizar tanto el corte al tráfico rodado como los desvíos a los itinerarios alternativos, que son, por un lado, las carreteras A-405 y A-2101 por San Martín del Tesorillo, así como las carreteras A-7 y A-2102 por San Enrique de Guadiaro y El Secadero.

Finalmente, la Junta ha indicado que la Consejería de Fomento y Movilidad, a través del contrato de mantenimiento de puentes, analizará el estado de este tramo y tomará las medidas urgentes que sean oportunas para repararlo y que vuelva a entrar en servicio.