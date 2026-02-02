Ingresa en prisión el acusado de matar a su madre a puñaladas y herir a su padre en Algeciras

Archivo - Vehículos de la Policía Nacional. - POLICÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Algeciras (Cádiz), en funciones de guardia, ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por presuntamente matar a su madre y herir de gravedad a su padre este pasado viernes en la localidad algecireña.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente se le investiga por presuntos delitos de homicidio --por la muerte de la madre--, homicidio en grado de tentativa --por las heridas causadas al padre--, detención ilegal y robo con violencia. Por su parte, durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Cabe recordar que los hechos se produjeron alrededor de las 23,00 horas de este pasado viernes en un domicilio familiar de Algeciras y como resultado de la agresión, además de la mujer fallecida, el marido de la víctima y padre del presunto autor resultó herido de gravedad, siendo trasladado de urgencia a un centro sanitario para ser asistido por heridas de carácter grave.

Posteriormente, la Policía Nacional localizó y detuvo al presunto autor en el parking del centro comercial Carrefour Las Palomas, donde se encontraba en el interior de su vehículo. Tras su localización y detención, el arrestado ha sido trasladado al Centro Médico Menéndez Tolosa, donde ha sido atendido para la correspondiente valoración médica, quedando posteriormente a disposición policial.