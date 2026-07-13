Interceptadas en Vejer (Cádiz) dos embarcaciones con 127 petacas de combustible en la costa de El Palmar

Petacas de gasolina intervenidas en la playa de Mangueta en Vejer. - GUARDIA CIVIL

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han desarrollado un operativo en la mañana de este lunes en la costa de El palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz), en el que han intervenido dos embarcaciones recreativas cargadas con 127 petacas de combustible destinadas al apoyo del narcotráfico.

Según ha explicado la Guardia Civil, los hechos han ocurrido a primeras horas de la mañana de este lunes en la Playa de La Mangueta, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) recibió el aviso de un ciudadano que alertaba de la presencia de dos embarcaciones sospechosas próximas a la orilla.

Tras activar el dispositivo, las patrullas de Seguridad Ciudadana localizaron dos embarcaciones neumáticas, de cuatro y cinco metros de eslora, sin motor ni ocupantes, que transportaban un total de 127 petacas de combustible.

Además, durante la actuación se observó cómo una embarcación semirrígida que se encontraba a aproximadamente una milla de la costa abandonaba la zona mar adentro, evitando así completar el posible repostaje, lo que permitió "frustrar un nuevo intento de abastecimiento" de embarcaciones empleadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.