La Intervención General del Estado ratifica en su informe anual la solvencia financiera de Zona Franca de Cádiz

Pleno de la Zona Franca de Cádiz. - ZONA FRANCA CÁDIZ

CÁDIZ 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Intervención General del Estado (IGAE) ha ratificado en su informe anual la solvencia de la situación financiera de la Zona Franca de Cádiz, emitiendo nuevamente, y por tercer año consecutivo, un informe favorable sin salvedades y eliminando del documento cualquier apunte relativo a la incertidumbre material relacionada con la entidad fiscal.

Según ha señalado la Zona Franca en una nota, el documento se ha presentado este jueves en la reunión del Pleno del Consorcio que ha tenido lugar en la Sede Social. El informe, que evidencia la "autosuficiencia en la gestión" de la Zona Franca de Cádiz, refleja además que el ejercicio 2025 se muestra como "el de la consolidación del crecimiento" de la entidad gaditana, con resultados económicos positivos por segundo año consecutivo después de 13 años consecutivos de pérdidas y un "saneamiento total de las finanzas", situación que le permite afrontar con holgura proyectos futuros.

Zona Franca ha recordado que formuló a 31 de marzo sus cuentas de 2025, que constataban la senda de estabilidad y salud financiera alcanzada en los últimos años. El cierre del ejercicio económico arrojaba un beneficio de 6,1 millones de euros, dato que triplica el de 2024, cuando la cifra alcanzó los 1,9 millones de euros.

En este sentido, ha señalado que ya en 2024 el balance de las cuentas constató la evolución de la Zona Franca de Cádiz, que recuperó su solvencia y liquidez e hizo posible que la Intervención General del Estado emitiera un informe favorable sin salvedades en su auditoría por segundo año consecutivo, después de que en 2023 lo realizara por primera vez en la historia del Consorcio gaditano desde que se hacen auditorías.

Según ha indicado, hay varias cifras que avalan y consolidan esta evolución en positivo de la situación financiera. Así, ha señalado que el informe destaca como relevante el incremento de la cifra de los ingresos por arrendamiento, que ha ido creciendo de forma sustancial alcanzando unos ingresos de 11,42 millones de euros en 2023,

Otro dato importante, según Zona Franca, es que se mantiene la tendencia al alza de los ingresos provenientes del recurso sobre el impuesto de sociedades de las empresas instaladas en el recinto, con unos ingresos de más de siete millones de euros, cifra que supone el triple del promedio de lo ingresado en los últimos cinco años y que permite a la Zona Franca planear una mayor inversión en sus infraestructuras.

En paralelo, el nivel de endeudamiento continúa su reducción, situándose al cierre del ejercicio 2025 por debajo de los 90 millones de euros, aunque se sigue trabajando en una mayor reducción y recientemente, en el mes de junio, se han aprobado dos operaciones financieras que han permitido mejorar las condiciones de algunos préstamos existentes, cambios que suponen una nueva reducción de la deuda total del Consorcio en 12 millones de euros más, pasando de 190 millones en 2019 a 75,5 millones de deuda viva en la actualidad, ha explicado.

Por su parte, el delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha destacado la importancia de que el informe de auditoría vuelva a ser favorable sin salvedades, ya que "demuestra la correcta aplicación de los principios contables y la solidez de los procedimientos administrativos y financieros". "Todo ello hace que se refuerce y afiance la confianza en la Institución y en su capacidad para seguir impulsando proyectos estratégicos para la provincia de Cádiz", ha añadido.

Cuando formulamos las cuentas de 2025 a 31 de marzo de este año "ya constatamos la consolidación del crecimiento de la Zona Franca de Cádiz, un crecimiento en iniciativas y proyectos que tienen su traslación en los resultados económicos y en el saneamiento de las cuentas", ha afirmado.

Además, Fran González ha incidido en destacar que "el informe respalda la gestión realizada y demuestra que la Zona Franca es una Institución solvente y ausosuficiente que permite ejecutar con comodidad los proyectos futuros".

El panorama en positivo que dibuja la situación financiera de la Zona Franca de Cádiz es el resultado del cumplimiento a rajatabla y con creces del Plan de Viabilidad 2021-2025 autoimpuesto a la llegada al cargo del actual delegado del Estado, ha recordado el Consorcio, que ha incidido en que los estados financieros muestran la solvencia y solidez, que sustentan el Plan Estratégico 2026-2030 aprobado hace unos meses.