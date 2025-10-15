Intervenidas 3.000 cajetillas de tabaco de contrabando ocultas en un vehículo durante un control en Paterna (Cádiz)

Cajas con tabaco de contrabando hallado en un vehículo durante un control policial en Paterna de Rivera (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido 3.000 cajetillas de tabaco que estaban ocultas en el interior de un vehículo que circulaba por la carretera A-381, en el término de municipal de Paterna de Rivera, y que fueron descubiertas durante un control policial.

Según detalla el Instituto Armado en una nota, el material incautado está valorado en más de 15.100 euros y que fruto de esto se han levantado dos actas de aprehensión administrativa de contrabando, investigando además al conductor del vehículo.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, cuando los guardias civiles de las patrullas de Seguridad Ciudadana de Vejer de la Frontera se encontraban realizando un control de personas y vehículos. De esta manera, procedieron a dar el alto a un vehículo que al detectar la presencia de los agentes, realizó maniobras sospechosas.

Tras identificar a su ocupante, procedieron al registro del vehículo, hallando en los asientos traseros una carga grande que se encontraba oculta bajo mantas. Al proceder a descubrir lo que había en su interior, los agentes observaron la presencia de dos cajas de tabaco con numerosas cajetillas en su interior.

Continuando con el registro del vehículo se localizaron en el maletero del mismo otras cuatro cajas más de tabaco, que sumaban un total de seis cajas con un contenido total de 3.000 cajetillas de tabaco de contrabando de diferentes marcas comerciales, valorado en más de 15.100 euros.

Por estos hechos, se procedió a la investigación del conductor, con antecedentes por los mismos hechos, como presunto autor de un delito de contrabando.