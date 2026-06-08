Intervenidos 250 litros de vino sin trazabilidad durante inspecciones en ferias de la provincia de Cádiz

Ambiente en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) en mayo de 2026.
Ambiente en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) en mayo de 2026. - Francisco J. Olmo - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 8 junio 2026 10:35
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CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido 250 litros de, aparentemente, vino fino almacenado a granel en garrafas que carecían de etiquetado y trazabilidad, cuyo origen no pudo verificarse durante las inspecciones fiscales realizadas durante la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera y la Feria del Vino Fino de El Puerto de Santa María, celebradas entre abril y mayo.

Como ha detallado la Guardia Civil en una nota, en estas actuaciones, las Patrullas de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Cádiz realizaron inspecciones en 31 casetas y puestos de ambos recintos feriales, contando con el apoyo y colaboración de las policías locales, en el marco de los controles preventivos relacionados con alcoholes, tabaco, propiedad industrial y demás normativa aplicable.

Además de los litros de vino intervenidos, se interpusieron numerosas infracciones por venta de tabaco de contrabando, sin autorización y venta de artículos pirotécnicos.

En concreto, se intervinieron un total de 250 litros de vino fino que carecía de datos como etiquetado comercial completo, identificación del productor, embotellador o distribuidor, número de lote, graduación alcohólica, fecha, registro sanitario, documentación de procedencia o cualquier otro elemento que permitiera acreditar su trazabilidad.

Además, los envases no presentaban condiciones adecuadas ni homologación aparente para contener líquidos alimentarios destinados al consumo humano, y mostraban un estado de higiene y conservación deficientes.

De todo esto se ha dado cuenta y comunicación a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, competente en materia alimentaria y etiquetado y, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry por posible uso fraudulento de la denominación de origen.

Por otro lado, se levantaron numerosas actas por venta de tabaco de contrabando, venta de tabaco sin autorización y venta de artículos pirotécnicos sin haber informado previamente a la intervención de armas de la Guardia Civil. De esta manera, se han incautado un total de 2.900 artículos y 136 cajetillas de tabaco procedente del contrabando.

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