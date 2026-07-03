Intervenidos en Barbate (Cádiz) 622 kilos de atún rojo pescado ilegalmente y sin trazabilidad

BARBATE (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han intervenido 622 kilos de atunes rojos en Barbate (Cádiz) pescados de forma ilícita y transportados de forma irregular, careciendo de cualquier tipo de documentación y etiquetado que acreditara su legal procedencia. Eran transportados en un turismo sin acondicionar ni cumplir las mínimas garantías de estos productos perecederos y tapados con una lona.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el pasado día 30 en el trascurso de un dispositivo especial de control de personas y vehículos por carretera, cuando guardias civiles de Seguridad Ciudadana del puesto de Barbate, en coordinación con patrullas de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras, identificaron un turismo en cuyo interior localizaron, tras destapar una lona, cuatro atunes rojos de grandes dimensiones.

Los agentes observaron, a simple vista, que la mercancía estaba siendo transportada de forma irregular en un vehículo que no cumplía con las mínimas garantías de conservación ni para la protección de la salud pública, ya que no estaba habilitado para transportar productos perecederos, por lo que solicitaron la presencia del Seprona.

Así, tras inspeccionar el cargamento los agentes comprobaron que los atunes estaban siendo transportados careciendo de cualquier medida sanitaria y de trazabilidad, además de que cuatro atunes, con un peso total de 622 kilos, carecían de documentación que acreditase su legal procedencia, por lo que los agentes procedieron a su intervención y trasladados a una empresa autorizada para su destrucción.

Además, los guardias civiles formularon las correspondientes denuncias la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, y Decreto 145/2018, de 17 de julio, por el que se regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en Andalucía.