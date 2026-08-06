Intervenidos en El Puerto (Cádiz) más de 1.000 artículos de ropa y accesorios de la venta ilegal

Articulos intervenidos en la venta ambulante ilegal en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Puerto de Santa María, en coordinación con la Policía Nacional de Cádiz, ha desarrollado un dispositivo especial contra la venta ilegal en distintos puntos del municipio, una actuación conjunta que se saldó en la jornada de este pasado 5 de agosto con la intervención de 1.080 artículos de ropa y accesorios carentes de autorización para su comercialización en la vía pública.

En el operativo se retiraron 350 camisetas y equipaciones deportivas, 222 pañuelos y mantas, 209 cinturones, 188 gorras, 89 gorros y 22 bolsos, todos ellos carentes de la correspondiente autorización para su venta en la vía pública y retirados conforme a la normativa vigente, ha informado el Ayuntamiento de El Puerto en una nota.

Dirigido desde la Policía Local y coordinado con efectivos de la Policía Nacional, el operativo forma parte de la estrategia permanente que ambas administraciones mantienen para combatir la venta ambulante ilegal, proteger al comercio portuense y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

El teniente de alcalde de Seguridad en El Puerto, Jesús Garay, ha subrayado que este tipo de dispositivos responden a un doble objetivo, como es proteger la actividad económica legalmente establecida y preservar la convivencia y el orden en los espacios públicos.

"La venta ilegal no es una actividad inocua, genera una competencia desleal hacia los comerciantes que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas, perjudica a quienes sostienen empleo estable en nuestra ciudad y alimenta circuitos de economía sumergida que escapan a cualquier control", ha señalado.

Además, ha destacado la importancia de la colaboración entre los distintos cuerpos policiales para afrontar un fenómeno que se intensifica durante los meses de mayor afluencia turística como es el verano.

Ante esta operación, ha agradecido el trabajo coordinado de la Policía Local y de la Policía Nacional, cuya presencia conjunta "permite actuar con mayor eficacia, prevenir situaciones de ocupación irregular del espacio público y reforzar la seguridad en las zonas comerciales y de mayor tránsito".

El Ayuntamiento ha recordado que la venta ambulante solo puede ejercerse en los espacios habilitados y con la correspondiente autorización municipal, y que las actuaciones contra la venta ilegal continuarán desarrollándose de forma periódica durante todo el verano, especialmente en áreas de alta concentración de visitantes y actividad comercial, con especial hincapié en el Paseo Marítimo de Valdelagrana y en el Parque Calderón.

Estas intervenciones buscan también proteger los derechos de los consumidores, ya que muchos de los productos comercializados de forma irregular carecen de garantías sobre su origen, calidad o cumplimiento de la normativa aplicable, pudiendo incluso vulnerar derechos de propiedad industrial o intelectual en el caso de determinadas prendas y equipaciones de fútbol.

El dispositivo especial desarrollado esta semana se enmarca en la planificación de refuerzo de seguridad durante la temporada estival y tendrá continuidad en las próximas semanas con nuevas actuaciones coordinadas entre Policía Local y Policía Nacional.