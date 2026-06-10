Investigado por circular a 191 kilómetros por hora en motocicleta por la autovía Chipiona-Jerez (Cádiz)

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial por velocidad excesiva, tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial a 191 kilómetros por hora en la carretera A-480 (Chipiona-Jerez) en un tramo limitado a 100.

Según informa el Instituto Armado en una nota, el conductor fue captado en un operativo especial de tráfico de verificación de velocidad establecido durante el Gran Premio de España de Moto GP 2026 el pasado 26 de abril de 2026.

Asimismo, ha recordado que el delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva es castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

Además, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha señalado que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, por lo que conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.