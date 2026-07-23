Investigado un motorista por circular a 152 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60 entre Chipiona y Jerez (Cádiz)

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en un control de tráfico. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial a 152 km/h en un tramo limitado a 60 km/h por la autovía entre Chipiona y Jerez.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el 24 de abril, durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-480 (Chipiona-Jerez), en el término municipal de Chipiona, cuando el conductor de una motocicleta fue captado circulando a 152 km/h en un tramo limitado a 60 km/h.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, de la Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, ha investigado al conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva.

La Guardia Civil ha recordado que este delito está castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a 12 meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.