Investigado un motorista por conducir de forma temeraria por Chiclana (Cádiz) tras publicarse un vídeo en redes sociales

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Chiclana de la Frontera (Cádiz), a través de su Gabinete de Investigación y Reconstrucción de Siniestros Viales, ha culminado una investigación que ha permitido identificar, acreditar y llevar ante la autoridad judicial a un conductor investigado por un delito de conducción temeraria, tras la difusión de un vídeo en redes sociales donde se observaban maniobras "de extrema peligrosidad" para la seguridad vial.

La actuación se inició al detectarse una grabación en la que el motorista circulaba por el carril contrario, efectuando adelantamientos indebidos, ignorando señales de limitación de velocidad y poniendo en riesgo a peatones y otros usuarios de la vía, finalizando con una colisión frontal contra una furgoneta, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Desde el primer momento, los especialistas del Gabinete llevaron a cabo un análisis técnico del material audiovisual, aplicando metodologías de investigación propias de la reconstrucción de siniestros viales y de la investigación criminal. Dicho estudio permitió determinar la existencia de un riesgo concreto y grave para peatones y demás usuarios de la vía, elemento esencial para la valoración jurídico-penal de los hechos.

El investigado mostró su conformidad con la acusación formulada, dictándose una condena que incluyó la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un año y dos meses, así como una pena de prisión suspendida bajo las condiciones legalmente establecidas de seis meses.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha puesto en valor la capacidad investigadora del Gabinete de Investigación y Reconstrucción, cuya labor ha puesto de manifiesto la importancia de las unidades especializadas en la persecución de conductas que generan "un grave riesgo para la seguridad vial", incluso cuando estas son detectadas a través de contenidos difundidos en redes sociales.