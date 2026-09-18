Investigadores y estudiantes de la UCA inician excavaciones en el Castillo de Doña Blanca en El Puerto (Cádiz)

Investigadores y estudiantes de la UCA en el Castillo de DOña Blanca en El Puerto. - UCA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El grupo de investigación Phoenix Mediterranea (HUM-509) de la Universidad de Cádiz (UCA) ha comenzado esta semana una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el Castillo de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María, dando continuidad a las intervenciones retomadas en 2023 y marcando el punto de partida del Proyecto General de Investigación CDB-CONNECT: 'Articulación y conectividad del sistema defensivo y la trama urbana en la zona norte', una programación científica a cuatro años (2026-2029).

Según ha indicado la UCA en una nota, el proyecto está dirigido por la catedrática de Prehistoria de la UCA y responsable del grupo Phoenix, Ana María Niveau de Villedary y Mariñas, y cuenta con la participación de una veintena de investigadores y estudiantes de las universidades de Cádiz y Jaén.

Su objetivo principal es profundizar en el conocimiento del sector norte del yacimiento, analizando la relación entre el sistema defensivo, los accesos a la ciudad y la organización interna de la trama urbana durante su última gran fase de ocupación púnico-helenística.

Según la UCA, las actuaciones actuales buscan confirmar y delimitar en extensión la existencia de una monumental puerta de acceso a la ciudad en el sector norte, una hipótesis planteada originalmente por el profesor Diego Ruiz Mata.

Tras los avances de la campaña 2025, donde se combinó la excavación con prospecciones geofísicas como georradar y geomagnetometría, el equipo trabajará este año en completar la planta de la puerta, definir el vano de acceso, sus elementos constructivos y la vía/calle asociada que conectaba la muralla con el interior del asentamiento, han explicado.

Además, para profundizar en la secuencia sedimentaria y el subsuelo exterior, la campaña integrará técnicas avanzadas de Tomografía de Resistividad Eléctrica, sondeos geotécnicos, fotogrametría, georreferenciación de alta precisión, Arqueología de la Arquitectura y documentación tridimensional con Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Concretamente, en esta primera fase intervienen unos 20 investigadores y estudiantes de grado, máster y doctorado de las universidades de Cádiz y Jaén, aunando la actividad científica con la formación práctica en arqueología de campo.

La UCA ha recordado que la viabilidad y continuidad del proyecto ha sido posible gracias a la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz, a través de una subvención gestionada por la UCA dentro del programa Dipuinnova 2026. Desde la dirección del proyecto se ha querido destacar, asimismo, el apoyo institucional del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Junta de Andalucía y la propia Universidad de Cádiz, junto al respaldo del tejido social, a través de entidades privadas como la Asociación Amigos de la Sierra de San Cristóbal.