Investigan a una persona por extracción de agua con pozos ilegales en una finca de Villamartín (Cádiz)

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz está investigando a una persona por un delito de usurpación de aguas en una finca de Villamartín, donde se localizó un sondeo oculto activo con bombas de extracción de agua y tuberías para bombearla a pozos ilegales.

Este sondeo se extendía hacia dos depósitos de 20.000 litros cada uno destinado al cortijo, jardines, piscina y huerto y, hacia otro depósito de 2.000 litros destinado a cultivos particulares de la propia finca, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de enero cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ubrique localizaron un sondeo que se encontraba oculto en el interior de una construcción de bloques de hormigón encubierto entre arbustos, lenticos, acebuches y encinas.

Los agentes inspeccionaron el sondeo y comprobaron que se encontraba conectado a la red eléctrica y poseía bomba de extracción y tuberías para bombear el agua. También observaron que de dicho sondeo salía una tubería que carecía de contadores volumétricos, levantando las sospechas de los guardias civiles ya que al carecer de estas características, se permite ocultar el consumo o el destino del agua para un uso no autorizado.

Ante sospechas de una posible práctica ilegal, los agentes decidieron hacer un seguimiento al tramo que recorría la tubería y descubrieron que el agua era conducida hasta una bifurcación.

De este modo, se comprobó que la tubería de la izquierda llevaba el agua a un depósito de 2.000 litros, instalado en el interior de una caseta, destinado a uso doméstico del cortijo, jardines, piscina y huerto propio. La tubería de la derecha desviaba el agua a dos depósitos de 20.000 litros cada uno, donde acumulaba el agua destinado para diferentes cultivos que se siembran en la finca.

Continuando con la inspección, los agentes también descubrieron cuatro pozos ubicados en la finca, próximos a un arroyo, algunos con tuberías para la extracción de agua mediante bomba que se introduciría por los orificios del mallado, con instalación eléctrica y contadores anulados. Otros pozos carecían de extracción mecánica pero tenían una disposición que les permitiría, de manera completamente accesible, introducir mangueras o tuberías para extraer el agua.

Por todo ello, se investigó a una persona por un delito de usurpación de aguas a través de cinco captaciones subterráneas, que con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito y para un uso agrícola, realizó de manera ilegal, al carecer de la correspondiente autorización a la derivación y extracción continuada de aguas superficiales y subterráneas públicas.

La Guardia Civil ha recordado que la extracción no autorizada de agua constituye "una amenaza grave" para el medio ambiente y especialmente para este recurso indispensable para la vida.