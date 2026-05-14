La isla de Tarifa (Cádiz) cierra temporalmente al público al detectarse zonas en mal estado

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TARIFA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) ha informado que desde este jueves y hasta nueva orden se ha procedido al cierre temporal al público a la isla de Tarifa al detectarse zonas en mal estado que pueden suponer un riesgo para la seguridad de los visitantes.

La medida ha sido aconsejada por el Ministerio de Transición Ecológica, según ha publicado en sus redes sociales el Ayuntamiento de Tarifa, en la que ha lamentado las molestias que este cierre puede ocasionar a los interesados en conocer este punto de su municipio, resaltado que la situación es "ajena a nuestra voluntad".

La isla de Tarifa o isla de las Palomas, que cuenta con un centro de interpretación, es la última estribación rocosa del continente europeo, antes de sumergirse en aguas del Estrecho. Este espacio está unido al municipio por una carretera y su extremo sur, la punta de Tarifa, es el punto más meridional de la península ibérica y del continente europeo.