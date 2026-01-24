IU alerta de problemas en el abastecimiento de butano en el casco histórico de la ciudad de Cádiz

Archivo - Detalles de bombonas de butano cargadas en un camión. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida se ha hecho eco de las quejas y denuncias de vecinos y vecinas de la ciudad de Cádiz, especialmente del casco histórico, por la escasez de bombonas de butano y las dificultades que están teniendo "para disponer de un bien que supone un suministro energético de primera necesidad".

A través de un comunicado la coalición de izquierdas señala que estas quejas se fundamentan "en la falta de respuesta de la empresa distribuidora, que no atiende a las peticiones de reparto, y a la escasez del producto en las propias gasolineras y puntos de venta, provocando serias dificultades especialmente en vecinos de mayor edad".

Así, desde IU Cádiz señalan que precisamente en esta ola de frío el consumo aumenta, por lo que se hace más necesario que el servicio funcione de forma adecuada ya que siguen siendo numerosos los hogares que siguen abasteciéndose con este formato.

Por ello, apuntan que este problema que se ha convertido en 'vox populi' no puede pasar inadvertido para el Ayuntamiento, "que en sus competencias en materia de consumo y comercio debe de interesarse efectivamente por la situación, ser parte de la solución en este problema, y mediar para que la empresa distribuidora cumpla con sus obligaciones dando respuesta a la demanda de los vecinos y las vecinas".