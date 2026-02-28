IU Cádiz impulsa el Carnaval Chiquito de Mujeres tras denunciar coacciones e intimidaciones a agrupaciones feministas

Imagen de archivo del Carrusel de Coros del Carnaval de Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU Cádiz celebra este domingo, 1 de marzo, una nueva edición del Carnaval Chiquito de Mujeres, un evento que, según la formación, "sigue siendo tan necesario como el primer día para impulsar y reivindicar el papel de la mujer y el feminismo en la fiesta", especialmente tras las "coacciones e intimidaciones" que diversas agrupaciones de mujeres han sufrido en la calle durante el Carnaval de Cádiz, al "verse increpadas por hombres por el mero hecho de ser mujeres y defender repertorios con contenido feminista".

Al hilo de lo anterior, desde la organización han anunciado en una nota que en el evento se realizará un reconocimiento a la asociación Mujeres de Acero, participante desde hace muchos años con su chirigota en este evento, tanto por su labor con el vecindario de la Viña, como por su promoción del carnaval protagonizado por mujeres.

En esta XV edición, el evento organizado por IU Cádiz ciudad, el evento tendrá lugar en el Carnaval Chiquito en la Calle Libertad 11, en las proximidades de la sede local de dicha formación política, desde las 12,00 hasta las 19,00 horas aproximadamente.

La jornada contará con la participación de 15 agrupaciones, entre ellas, 'Ópera, prima', 'Las Petri de la Bahía', 'Estación de Penitencia Cria Cuervos', 'Las primas del Camarón', 'Las pulgas de los estorninos extintos de la plaza mina', 'Las Palmeras', 'No sin mi Puppy', 'Siempre igual', 'Mujeres de oro', 'La que limpia a diario pa un inglés y un mesetario', 'Una cirujana experta', 'Las Wendy Plane', 'Qué coño quieres ahora', 'Juntas, pero no revueltas' y por último 'La maestra innovación y la que espera la jubilación'.

Por último, desde la formación, recuerdan que durante el evento habrá Fila 0 en colaboración con la Asociación 'Cádiz Saharauia' y recogida de útiles para la edición de 2026 de la Caravana por la Paz que organiza la entidad.