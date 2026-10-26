IU pone en valor su presencia en la candidatura unitaria al Senado en la provincia de Cádiz

Jorge Rodríguez junto a Violeta Márquez. - IU

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha ensalzado la presencia de Violeta Márquez (de IU Jerez) como número dos en la candidatura unitaria Senado de Progreso por la provincia de Cádiz, sellada entre IU, Movimiento Sumar y PSOE.

En una nota, Rodríguez ha señalado que "es una gran satisfacción que Violeta dé el paso adelante", en cuanto que "representa el compromiso, el trabajo y la capacidad política de la organización", y se ha mostrado "convencido de que puede contribuir a que la voz de Cádiz, de su gente trabajadora y de quienes más necesitan políticas públicas tengan más fuerza en las instituciones".

Además, el dirigente provincial de IU Cádiz ha destacado la figura de "Pedro Pablo Santamaría Curtido, de IU Rota, que ocupará el número dos en la candidatura de Frente Amplio al Congreso de los Diputados". "Su presencia demuestra que IU está comprometida con ese proyecto y que quiere contribuir activamente a que salga adelante en las próximas elecciones", ha afirmado.

El coordinador provincial ha defendido que ambas candidaturas, tanto la del Senado como la del Congreso de los Diputados, son muestras de que para IU "la unidad no consiste simplemente en juntar una cifra o repartir unos puestos, la unidad sirve para conseguir más fuerza política y mejorar la vida de la gente".

"Es el momento de sumar fuerza, de dejar a un lado las diferencias que nos separan y de poner por delante todo lo que nos une, la defensa de los derechos sociales, los servicios públicos y los intereses de la mayoría trabajadora y, también, de que Cádiz tenga una voz firme en Madrid, en el Congreso y en el Senado, que defienda los intereses de nuestra provincia y no deje nunca a nadie atrás", ha concluido.

La número dos de Senado de Progreso, Violeta Márquez, es concejala de IU en el Ayuntamiento de Jerez por La Confluencia y en el plano orgánico es responsable provincial de Comunicación de IU Cádiz y miembro de la Coordinadora de IU Andalucía. Por su parte, el número dos al Congreso de los Diputados por Frente Amplio, Pedro Pablo Santamaría, es concejal de IU en Rota por la coalición Izquierda Unida-Podemos, así como miembro de la Colegiada provincial de IU Cádiz.

Junto a Santamaría, el número 4 en la candidatura al Congreso lo ocupa José Alfaro, concejal de IU en Puerto Real por La Confluencia, y como número 5, Ana Isabel Medina, concejala de IU en Olvera y presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.