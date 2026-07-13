IU preguntará por la operación por blanqueo contra empresarios de eventos con patrocinios de Diputación de Cádiz

Ramón Galán, diputado provincial de IU, en un Pleno de Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU ha anunciado que preguntará de manera oral a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, en el Pleno ordinario de este miércoles "qué actuaciones tiene previsto adoptar la Presidencia para garantizar la defensa del interés público, preservar la integridad institucional y colaborar plenamente con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos que se investigan", dentro de una operación por blanqueo de capitales contra empresarios de eventos de los que, algunos de ellos, cuentan con patrocinio de la Institución provincial.

En una nota, IU ha recordado que en el procedimiento "se incluyen referencias a la Diputación Provincial de Cádiz y a actuaciones que, de ser acreditadas, podrían afectar al prestigio institucional, al interés público y a la confianza de la ciudadanía en esta administración".

En este sentido, ha argumentado que plantea esta cuestión después de que en el curso del procedimiento judicial abierto "se ordenara el registro" de las dependencias del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, gestionada por Germán Beardo, vicepresidente cuarto de la Diputación y alcalde de El Puerto de Santa María.

Así, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, apunta en la pregunta que, "con absoluto respeto a la presunción de inocencia y a la actuación de los órganos judiciales, la Diputación de Cádiz debe ejercer un papel activo en la defensa de la institución y del interés general".

Por ello, preguntará si "tiene previsto la Presidencia acordar la personación de la Diputación en el procedimiento judicial, en la condición procesal que legalmente corresponda, si del desarrollo de la investigación se desprende que pudieron verse afectados los intereses, el patrimonio, la imagen institucional o el correcto funcionamiento de esta Corporación".