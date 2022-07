IU trasladará a Navantia y SEPI la falta de carga de trabajo en Puerto Real (Cádiz)

PUERTO REAL (CÁDIZ), 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU ha mantenido una reunión con el comité de empresa de Navantia Puerto Real de cara a conocer en detalle la "difícil situación" que viven actualmente los astilleros de Puerto Real ante la falta de carga de trabajo y la "ausencia de perspectivas de futuro" por parte de la dirección de la empresa. Los responsables políticos se han comprometido a trasladar la situación a la empresa y a la SEPI.

El coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, acompañado por el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, José Luis Bueno, la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, la concejala de IU en el grupo Adelante Puerto Real, Aurora Salvador y Samuel Versaci, miembro de la dirección de IU Cádiz y secretario provincial del PCA, ha trasladado en nombre de la formación política la "apuesta total y absoluta" de esta formación política por la industria naval, según ha señalado IU en una nota.

"Vamos a trasladar las demandas y las denuncias de los trabajadores, algo tan sencillo que están demandando y que es carga de trabajo, que estamos hartos de escuchar estas palabras en nuestra provincia", ha manifestado Rodríguez.

El dirigente provincial ha aludido a "la riqueza que han generado históricamente estas instalaciones" y ha aseverado que "se están desmantelando poco a poco, con poca aportación y poco interés por parte de la SEPI y por parte del Estado en apostar por la industria".

Además, ha recordado que los astilleros de Puerto Real, con cero carga de trabajo en los momentos en que la delegación de IU ha visitado las instalaciones, "tienen gran capacidad para construir buques, tanto militares como civiles, en unos astilleros que de 4.000 trabajadores que ha podido trabajar de manera simultánea se ha pasado a 300, en continuos pasos atrás a lo largo de la historia, con muchas promesas incumplidas".

Así, Rodríguez se ha comprometido con el comité de empresa a "seguir haciendo lo que siempre ha hecho IU, defender a los astilleros gaditanos" y esta defensa será llevada a todas las instituciones posibles, Diputación de Cádiz, Parlamento de Andalucía y Congreso de los Diputados.

"Hay que lograr que esta compañía, pública al 100%, siga participando de la construcción de barcos, que es lo que lleva haciendo desde hace 140 años, y hay que decirle a la SEPI y al Ministerio que confíen en esta empresa y que traigan carga de trabajo, al igual que se están llevando a otros puntos de la misma empresa en otros rincones de otras comunidades autónomas", ha añadido.

Por su parte, el diputado de IU en el grupo Unidas Podemos del Congreso de los Diputados, José Luis Bueno, ha ratificado este compromiso del coordinador y ha anunciado una doble vía de trabajo desde la cámara baja. De un lado, trasladando a la SEPI y a la dirección de Navantia "la realidad, porque no se puede dejar que 140 años de industria naval en la Bahía se pierdan".

Además, se ha comprometido a "luchar por que ese plan industrial que ahora tiene que firmar la empresa --el actual Plan Industrial vence en 2022--, sea conocido y participado por los propios trabajadores de la empresa y que ese plan garantice el futuro y la viabilidad de los astilleros de Puerto Real como astilleros con construcción naval, civil o militar, pero construcción naval".

"Hablamos del silencio terrible en la factoría, de la falta de trabajo, de la falta de carga de trabajo en estos astilleros y que avecinan cosas malas. No podemos dejar que 140 años de industria naval en la Bahía se pierdan, y no vamos a dejarlo sin pelear por el futuro", ha manifestado el diputado, que ha añadido que "se tienen los elementos, las instalaciones, la plantilla, lo que hace falta es voluntad política para que el futuro de los astilleros de Puerto Real se mantenga, y ahí es donde nos van a encontrar los trabajadores a IU".

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real, Juan Escamilla, ha apuntado que "al igual que las imágenes, el silencio vale más que mil palabras y es sinónimo de pérdida de puestos de trabajo, de falta de iniciativas y de que la juventud se va".

"Si no apostamos por la construcción naval, perdemos un astillero, que supone la perdida del tejido industrial de esta comarca. El futuro de Puerto Real parece relegado a la energía verde, a la que nunca decimos que no, pero evidentemente, en cuanto a número de contratación, no tiene punto de comparación a la construcción de buques, y aquí la pieza clave son los gaseros", ha subrayado.