Jerez (Cádiz) prevé el posible desalojo de casi 14.500 personas en zonas rurales por la crecida del Guadalete

Archivo - Crecida del río Guadalete a su paso por el puente de la Cartuja. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha advertido de que alrededor de 14.500 personas de la zona rural podrían quedar aisladas a causa de la borrasca Leonardo, que ha provocado la crecida del río Guadalete.

En este contexto, ha recordado que actualmente hay nueve núcleos afectados, con unas 900 personas desalojadas, y que se prevé un aislamiento inminente de San Isidro del Guadalete, El Torno, Torrecera, Majarromaque y Nueva Jarilla. La alcaldesa ha aclarado que el aislamiento no implica la inundación de viviendas, sino el corte de las comunicaciones debido a la crecida del río, una situación que afectaría a unas 7.750 personas en estos núcleos de población.

Asimismo, se ha informado de que la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está controlando el caudal del arroyo Salado y que, en caso de desbordamiento, podrían quedar aisladas las poblaciones de Estella del Marqués, Magallanes, La Barca, Cuartillos, La Guareña y Lomopardo, lo que afectaría a un total de 7.591 personas.

En este sentido, García-Pelayo ha señalado que "hicimos bien en ponernos en alerta y elevar el nivel", destacando que "hemos tendido la mano a los alcaldes y delegados de Alcaldía para afrontar juntos esta situación, ya que nuestra prioridad es que ninguna persona vulnerable quede aislada".

"Estamos especialmente pendientes de las personas mayores, de quienes siguen tratamientos médicos, de las embarazadas o de cualquier persona con una situación particular", ha subrayado la alcaldesa, quien ha recordado que ya se facilitó a los alcaldes y delegados emisoras de radio para garantizar la comunicación y que hace unos meses se dotó a la zona rural de desfibriladores, insistiendo en que "una vez más se demuestra que la prevención es fundamental".

Desde el Área de Movilidad se ha informado de que el transporte rural permanece suspendido en La Ina, Rajamancera, La Corta, Las Pachecas, El Portal, Mesas del Corral, San Isidro del Guadalete, El Torno y Majarromaque. Asimismo, se ha indicado que el servicio se mantiene con precaución en Lomopardo, Estella, La Barca, Cuartillos, La Guareña y Nueva Jarilla, mientras que funciona con normalidad en Guadalcacín, Mesas de Asta, El Mojo, Mesas de Santa Rosa, Las Tablas y Torremelgarejo. Además, se ha precisado que Gibalbín y Torrecera cuentan con accesos alternativos al habitual, a través de El Cuervo y La Barca, respectivamente.

La regidora jerezana ha explicado que en la mañana de este jueves se ha mandado el primer Es-alert para informar a la población de la posibilidad de que se pudieran quedar incomunicados por la crecida del Guadalete y esta tarde se ha enviado otro más específico con las poblaciones que se verán más afectadas.

Previamente, el Gobierno ha hablado con los alcaldes de las ELAs y los delegados de Alcaldía de las barriadas rurales para que conocieran, de primera mano, la situación de sus localidades e informaran a sus vecinos así como para que sepan que cuentan con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento y el resto de las administraciones.

La alcaldesa también ha pedido a los vecinos que sean rápidos a la hora de tomar una decisión y actúen de inmediato y que si necesitan ser desalojados, que lo comuniquen y que se desean permanecer en sus viviendas lo hagan, advirtiendo de que de no hacerlo en un primer momento y decidirlo más adelante, puede hacerlo con más dificultad.

García-Pelayo ha recordado que los vecinos de la zona rural tienen a su disposición todos los medios municipales y de otras administraciones y ha dejado claro que es una situación que puede prolongarse por un largo espacio. Igualmente, les ha pedido que en caso de duda se informen antes de tomar una decisión.

Asimismo, ha agradecido el apoyo del municipio de Grazalema y la presencia en Jerez del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. También ha expresado su agradecimiento a su equipo de gobierno por el trabajo que está realizando y ha informado de que, en estos momentos, hay 202 personas alojadas en distintos puntos de la ciudad.

Del mismo modo, ha destacado la colaboración de la comunidad educativa del CEIP El Portal, que ha puesto a disposición del Ayuntamiento 30 camas para acoger a las personas desalojadas, ante la falta de espacio en Cáritas El Portal. Además, ha subrayado que en la zona urbana se está trabajando con los centros educativos, especialmente con el colegio Gloria Fuertes, para que pueda reabrir sus puertas al alumnado lo antes posible.

En materia sanitaria, se incrementará el número de ambulancias y se evaluará la situación de los vecinos de forma personalizada. Igualmente, se han mantenido reuniones con Endesa para tratar de prevenir posibles cortes en el suministro eléctrico en las zonas aisladas.

Por último, García-Pelayo ha hecho extensivo su agradecimiento a la empresa de transporte rural, que ha puesto sus vehículos a disposición del Ayuntamiento para los traslados, así como a la Hermandad del Rocío, que ha ofrecido sus todoterrenos y vehículos 4x4. También ha agradecido la colaboración de otras hermandades, entidades, instituciones, restaurantes, la Escuela de Hostelería y numerosos particulares que están prestando su ayuda.