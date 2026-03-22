Jerez (Cádiz) se proyecta con un nuevo 'press trip' con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en el 'press trip'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa, Antonio Real, y del delegado de Salud, Tomás Sampalo, ha recibido en los Museos de La Atalaya al grupo de periodistas de medios y agencias nacionales que participan desde este jueves en el segundo 'press trip', organizado con motivo de la Capital Española de la Gastronomía 2026 y que se enmarca en los actos de colaboración entre Capital Gastronómica de España y el Ayuntamiento de Jerez recogidos en el anexo del convenio firmado entre ambas partes.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, García-Pelayo ha dado la bienvenida a los siete periodistas participantes en nombre del Ayuntamiento y de la ciudad y les ha animado a que conozcan y descubran los "grandes atractivos de un destino turístico de referencia apoyado por eventos y fiestas de talla nacional e internacional".

Igualmente ha compartido la apuesta por el impulso de la gastronomía como producto estratégico para la ciudad de Jerez al "combinar cultura, patrimonio, empleo y, por supuesto, economía destacando por tanto el alcance transversal de la gastronomía en su conjunto y las posibilidades de desarrollo para la ciudad".

Al igual que ocurriera hace varias semanas con los informadores internacionales, se trata de una visita organizada desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de nuestra ciudad para proyectar los principales atractivos del turismo y de la cultura de Jerez con la gastronomía y la enología como pretexto. En esta ocasión los profesionales que han asistido al 'press trip' son Quino Moreno (Radio Digital. Euromundo Global), Andrés Alonso (Diario Alerta), Vicent Soriano (Diario Levante), Pablo Ignacio Dalmases (Catalunyapress), Jaume Singla (La Veu de lÁnoia), Jordi Pérez (La Mañana) y José Maria Matas (COPE).

En contexto, como pasó con la primera visita de profesionales de medios, está previsto que estos comunicadores conozcan y visiten enclaves tan representativos de Jerez como el Consejo Regulador donde recibirán una 'masterclass', el Palacio del Tiempo, la Real Escuela con el espectáculo 'Cómo bailan los Caballos Andaluces', un ruta guiada por el centro con visita a tabancos, un espectáculo Flamenco en Puro Arte culminando este fin de semana con una visita al Mercado Central de Abastos para conocer el producto de kilómetro cero y una visita a bodegas Tío Pepe donde asistirán a una cata.

Nuevamente y a través de este encuentro profesional, la ciudad pone en valor --gracias a esta distinción-- la oportunidad de proyectar la marca Jerez a los mercados nacionales e internacionales al constituir la gastronomía "una de las principales motivaciones de los viajeros y visitantes que vienen a la ciudad de Jerez".

FIBRODISPLASIA OSIFICANTE PROGRESIVA

Por otra parte, el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, acompañado de Tamara Romero, madre de la niña Valentina, Félix Díaz, delegado provincial de la Federación de Karate, y Antonio Fernández, del club Kiu Shin Kan, ha presentado el cartel de 'Un Kiai por Valentina', evento deportivo que tendrá lugar el próximo 28 de marzo de 10,00 a 12,00 horas en el Gimnasio Kime de la calle Pajarete de nuestra ciudad.

En un comunicado remitido a los medios, se trata de un entrenamiento multidisciplinar de artes marciales a favor de la causa de investigación de la niña jerezana Valentina, que padece fibrodisplasia osificante progresiva (FOP) desde los cuatro meses de edad, considerada una enfermedad rara y para la que no existe actualmente tratamiento, y que provoca el crecimiento de huesos extra que limitan la movilidad.

En contexto, desde el diagnóstico, su familia bajo el lema 'Valentina, un grito a la esperanza', ha organizado eventos para recaudar fondos destinados a la investigación de esta enfermedad y para que Valentina pueda optar a ensayos clínicos. Los padres recaudan dinero para que se avance en las investigaciones estando presentes en eventos como la Pasarela Flamenca, en la Sherry Maratón, además de festivales musicales entre otros actos.

"Ponemos una vez más en valor la solidaridad del mundo del deporte jerezano. En reiteradas ocasiones pedimos para distintos colectivos, de afectados y enfermos la colaboración para eventos solidarios. Pensamos que cuando se dan la mano deporte y solidaridad provoca en el deportista una doble motivación", ha argumentado el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, mientras que ha apostillado que "estamos convencidos de que esta es una línea interesante y en ella seguiremos, en esta ocasión con nuestra querida Valentina y su familia".

"Esto es un sumatorio de pequeñas partes y ojalá en un solo evento recaudemos todos los recursos económicos que se necesitan pero se trata de ser constantes y no cesar en este empeño", ha añadido.

En relación, Tamara Romero ha dicho "sentirse como madre orgullosa y feliz por la cantidad de gente que se está sumando para poder seguir en este camino y aportar a la investigación", al tiempo que ha señalado que "es momento de no rendirnos y de seguir siendo constantes por lo que estoy enormemente agradecido al deporte; gracias al Ayuntamiento que siempre está de nuestro lado pues todo esto es muy importante para seguir luchando".

En suma, a este entrenamiento podrán asistir cuantos clubes de la provincia deseen con un donativo por persona de cinco euros que irán destinados a la causa de Valentina. Cada profesor efectuará un entrenamiento rotatorio en los tatamis de Gimnasio Kime y la actividad está abierta a todas los que, con conocimiento o sin él, quieran participar, como han expresado tanto Félix Díaz como Antonio Fernández quienes han invitado a toda la ciudadanía a que acudan a esta interesante cita con las artes marciales.