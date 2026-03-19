Jerez (Cádiz) reivindica la figura de José Rodríguez Losada, relojero destacado del siglo XIX

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en un encuentro institucional en el Palacio del Museo del Tiempo con familiares y descendientes del relojero José Rodríguez Losada - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro institucional en el Palacio del Museo del Tiempo con familiares y descendientes de José Rodríguez Losada, una de las figuras más destacadas de la relojería europea del siglo XIX.

El motivo del encuentro, organizado por los descendientes de Losada, investigadores, coleccionistas y aficionados, ha sido conocer de cerca el reloj-farol construido en 1867, una pieza histórica que se exhibe con especial protagonismo en el Museo del Tiempo de Jerez, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Entre los asistentes al acto se encontraban los descendientes del relojero, Francisco Javier Álvarez y Marcelino González, así como el presidente de la Asociación Nacional de Reparadores y Restaurares de relojería Gruesa y relojero conservador del Museo Palacio del Tiempo, Francisco Osuna, y el teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real.

Durante la recepción, la alcaldesa ha destacado la importancia de la obra de Losada, cuya "maestría técnica" llevó el nombre de la ingeniería relojera española "a lo más alto de la escena internacional" en el siglo XIX.

García-Pelayo ha aprovechado el encuentro para reivindicar su figura histórica, subrayando que el legado de Losada "no es solo un patrimonio técnico, sino un símbolo de excelencia", y ha señalado la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan su trayectoria, un hombre que "se convirtió en el relojero más prestigioso de su época".

En el acto, se ha recordado la estrecha relación de la ciudad con la relojería monumental, mencionando el reloj de Losada de la Plaza del Arenal, una pieza "de incalculable valor histórico" que preside "el corazón de Jerez" y cuya recuperación y mantenimiento han sido prioridad de los gobiernos municipales.

Los familiares de Rodríguez Losada han agradecido el gesto de la alcaldesa, destacando la importancia de que las instituciones públicas velen por la protección y divulgación de un legado que pertenece a toda la ciudadanía.

El programa ha incluido la visita a la colección de relojes históricos de Bodegas Real Tesoro y un recorrido hasta la farola de la Plaza del Arenal, lugar donde durante décadas estuvo instalado el mecanismo original del reloj construido por Losada en 1867.

Con esta iniciativa, la Fundación Andrés de Ribera ha reafirmado su compromiso con la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico de la relojería, acercando al público la figura de uno de los grandes maestros europeos del arte de medir el tiempo.

Los relojes de Losada se caracterizan por su precisión mecánica, solidez constructiva y elegancia técnica, cualidades que contribuyeron a consolidar su prestigio internacional. Hoy, más de siglo y medio después, su legado continúa despertando el interés de historiadores, coleccionistas y aficionados a la relojería histórica, que siguen investigando su vida y su producción.