Jerez presenta el 8 de julio en Madrid su Capitalidad de la Gastronomía en un evento nacional junto a Fundador

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera celebrará el próximo miércoles 8 de julio en Madrid la presentación oficial de la Capital Española de la Gastronomía 2026, en un acto institucional que contará con el apoyo de Fundador como patrocinador y anfitrión, reforzando su papel como aliado estratégico en la promoción de la ciudad.

Según ha indicado en una nota, el evento reunirá a instituciones, representantes del sector gastronómico y empresarial, así como a medios de comunicación, con el objetivo de proyectar la identidad culinaria, cultural y turística de Jerez desde uno de los principales focos mediáticos del país.

La presentación estará presidida por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y del director general de Grupo Emperador International Brands, Ángel Piña. Asimismo, asistirán personalidades del sector, entre ellas Alfredo Carrasco (Asociación Hostelería de Jerez), César Saldaña (Consejo Regulador del Vino de Jerez), Mariano Palacín (Capital Gastronómica de España) y José Luis Álvarez Almeida (Hostelería de España), junto a más de un centenar de invitados.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha destacado que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para consolidar la gastronomía como uno de los principales motores económicos de la ciudad. "El Ayuntamiento continúa impulsando la gastronomía como un producto estratégico para Jerez, capaz de generar valor, empleo y desarrollo sostenible, al tiempo que refuerza nuestra identidad cultural y el sentido de pertenencia", ha afirmado.

El Ayuntamiento ha recordado que la cita en Madrid será la primera de las tres grandes acciones promocionales previstas junto a Fundador, que continuará en Barcelona y Santiago de Compostela, con el objetivo de llevar la Marca Jerez y su potencial gastronómico por toda España.

El acto contará con la participación del chef jerezano con Estrella Michelin Israel Ramos, quien ofrecerá un showcooking en directo con la reinterpretación de tapas tradicionales jerezanas. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo organizado por Fundador, maridado con vinos de la gama Torre de Macharnudo by Harveys y una selección de combinados elaborados con Fundador.

Por su parte, Ángel Piña ha señalad que "este patrocinio es una extensión natural del compromiso con la ciudad, con sus raíces y con la creación de experiencias compartidas que conectan a las personas". La implicación de Fundador se enmarca en una participación más amplia con motivo de la Capitalidad Gastronómica de Jerez 2026, a través de iniciativas que contribuyen a reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino de referencia en gastronomía, vino, brandy, cultura y turismo experiencial.