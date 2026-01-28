Jimena (Cádiz) mantiene activo su plan de emergencias por fuerte viento, sin desalojados por desbordamiento del río

Desbordamiento del río Hozgarganta a su paso por Jimena de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JIMENA

JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio de Jimena de la Frontera, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, está lidiando este miércoles 28 de enero con el fuerte viento que sopla en la zona y que está provocando caídas de árboles, ramas y material urbano a la vía pública, después de que este martes el desbordamiento del río Hozgarganta a su paso por esta localidad motivase el desalojo preventivo de 11 vecinos, los cuales ya han podido regresar a sus viviendas.

El alcalde de Jimena, Fran Gómez, ha explicado a Europa Press que "en estos momentos" se afanan en atender todas las incidencias ocasionadas por el fuerte viento que sopla en la localidad, aunque advirtiendo que se espera que la situación empeore a partir de las 12,00 horas de este miércoles. Es por eso que el Ayuntamiento mantiene activado su plan de emergencia municipal en su nivel 1.

Sobre los desalojos que tuvieron que ejecutarse el martes por el desbordamiento del Hozgarganta, el alcalde ha explicado que pudieron volver a sus casas en la tarde del martes, una vez que el río "bajó" y volvió a su cauce. Sobre incidencias a este respecto, ha indicado que el agua sólo llegó a entrar en una de las viviendas próximas al río, aunque "unos centímetros" por lo que los daños fueron pocos.

Fran Gómez ha apuntado que aunque el Hozgarganta va en su cauce, el Guadiaro sí se sigue desbordado a su paso por el municipio, afectando a zonas agrícolas y carreteras, como la CA-8200, que se encuentra cortada entre los kilómetros 6 y 8 por inundación de la vía. También está cortada al tráfico un tramo de la A-2101 en la vecina Castellar, también por inundación.

Respecto al viento, los operarios municipales trabajan para atender las incidencias que se van detectando, con caídas de árboles y ramas, desplazamiento de mobiliario urbano y caída de señales o cartelería, entre otras.

Según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua, consultados por Europa Press, el río Hozgarganta está ahora a un nivel medio de 2,55 metros, en nivel amarillo, cuando ayer superó los cuatro metros y se puso en alerta roja. Por su parte, el Guadiaro baja a un nivel de 3,76 metros, también en aviso amarillo.