Jóvenes de toda Andalucía se citan el sábado en Cádiz para reflexionar sobre su papel en la democracia

Archivo - CádizAlDía.- Cádiz acoge el 26 de febrero la primera final de los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino andaluz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes de toda Andalucía tienen una cita el sábado 29 de agosto en la Plaza de España de Cádiz para experimentar, participar y reflexionar de manera festiva sobre su papel en la democracia. Se trata de El Encuentro, que llenará la plaza gaditana de música, talleres, actividades participativas y culturales para celebrar la importancia de vivir en democracia y acercarla a la experiencia cotidiana de las personas jóvenes.

Esta iniciativa del Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, junto al Consejo de la Juventud de Andalucía, cuenta con la organización el Ayuntamiento de Cádiz coincidiendo con la celebración del Día de la Juventud, tal y como ha indicado en una nota el Consistorio.

Con ello se busca reclamar el espacio público como un lugar de socialización democrática para la ciudadanía joven y poner en valor lo colectivo como motor para fortalecer la vida política.

En concreto, el Encuentro Andalucía comenzará con una yincana participativa, donde se espera contar con 100 grupos de cuatro jóvenes para descubrir todo lo que la juventud andaluza ha hecho y hace por construir la sociedad.

Al finalizar, continuará en el escenario un podcast en directo conducido por David Andújar y Maria Bouabdellah sobre cómo la identidad andaluza conecta con la participación juvenil, en el que participarán la influencer jerezana Sandra Morales y la plataforma vecinal Albayzín Habitable.

Asimismo, se hablará de iniciativas locales de participación juvenil con portavoces del conjunto de entidades locales que participan en El Encuentro, como Cardjin, Tierra de Todos, EQUA, Pacto del Loto, Milenaria, ONCE, Cruz Roja Juventud, Grupo Scout 188 Baden Powell y Scouts de Andalucía.

El programa, que se desarrollará entre las 17,30 horas y las 00,00 horas del sábado, estará presentado por el influencer gaditano Joel Menacho e incluye a su vez las actuaciones de la DJ Tamara Calavera y del grupo jerezano Space Surimi, quienes traen su particular mezcla de rap, electro y sonidos electrónicos a una propuesta urbana con sello andaluz.

La idea central es brindar un espacio donde la juventud andaluza descubra y experimente la democracia desde lo cotidiano. Así, habrá cena y transporte gratuito desde Huelva, Bollullos Par del Condado, Sevilla, Los Palacios y Villafranca, Écija, Córdoba, Ronda, Algodonales y Villamartín.

La iniciativa se enmarca en el proyecto DemocraZia con Z, que busca reforzar la implicación juvenil en la vida política y social y posicionar a la juventud como actor político legítimo y esencial para el presente y el futuro de la democracia.

El Encuentro materializa el proyecto en 14 eventos que fomentarán la pluralidad de opiniones y el diálogo entre personas con perspectivas diversas, en un contexto de creciente polarización en España y de un sistema democrático que no siempre garantiza condiciones de vida dignas y habitables para la juventud.

"Reconocer a la juventud como parte de la solución democrática implica, necesariamente, repensar el uso de los espacios físicos, así como generar políticas públicas que reconozcan el derecho de las personas jóvenes a decidir colectivamente sobre lo común", ha comentado la vicepresidenta del CJE, Sara Villodre Pérez, quien ha apostado por "recuperar el espacio público y devolverlo a la juventud para visibilizar otras formas de vivir la democracia, basadas en la participación y la cotidianeidad en las que la juventud está presente y es protagonista".

Los eventos pretenden transformar cada municipio en un espacio de conversación abierta donde la ciudadanía joven dialogue sobre los retos actuales de la democracia. En ese sentido, el presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía, José Juan Timermans Núñez, ha asegurado que "frente a la polarización actual, encuentros como este son el puente perfecto para conectar con las necesidades y demandas de nuestra generación".

Por su parte, la concejala de Juventud e Infancia en Cádiz, Gloria Bazán, ha destacado la importancia de que su ciudad acoja este encuentro de ámbito andaluz, señalando que es "una satisfacción" que sea escenario de una iniciativa de estas características, "que pone a la juventud en el centro y que conecta participación, convivencia y democracia".

En este sentido, ha subrayado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Cádiz y la Delegación de Juventud e Infancia para hacer posible la jornada, así como la implicación del tejido asociativo juvenil gaditano, que tendrá un papel protagonista en el desarrollo de las actividades.

Bazán ha subrayado el que el Día de la Juventud se haya planteado como "un evento construido también con los propios jóvenes y con las asociaciones juveniles de Cádiz", destacando su trabajo durante todo el año para fomentar la participación, la inclusión y la convivencia.

"Queremos que la juventud ocupe el espacio público y sea protagonista de la ciudad y de la sociedad que estamos construyendo", ha afirmado.

Álvaro Cruceira, en representación de las asociaciones juveniles de Cádiz, ha destacado el papel que están desempeñando las entidades juveniles en la organización del Día de la Juventud, fruto de un trabajo conjunto con el Ayuntamiento que se viene desarrollando.

Las asociaciones participantes colaborarán en la yincana, con pruebas propias y diferentes actividades y stands en la plaza de España, con el objetivo de acercar a la juventud las opciones de participación y ocio que ofrecen las entidades de la ciudad.

Cruceira ha señalado la "ilusión" de las asociaciones por esta celebración y ha animado a todos los jóvenes a participar en las actividades y disfrutar de una jornada "para todos los gustos".

El Encuentro forma parte de Democrazia con Z, un proyecto pionero del Consejo de la Juventud de España y del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad que busca codiseñar iniciativas y políticas públicas especialmente destinadas a la juventud con la propia gente joven, así como reforzar las estructuras de participación juvenil que permitan una implicación más efectiva de los jóvenes en la vida política y social.