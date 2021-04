Moreno: El fin del Estado de Alarma puede dejar a las comunidades "sin instrumentos" si hay rebrotes

CÁDIZ, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que con el fin del Estado de Alarma, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "perdemos un instrumento poderoso en materia de restricción y limitación de movilidad que permite evitar que el efecto contagio se multiplica". "Creo que nos vamos a quedar sin instrumentos adecuados" en caso de que haya un rebrote, ha señalado.

En rueda de prensa, Moreno ha manifestado que lo que desea es no tener que usar ninguno de esos instrumentos de restricción, no tener que limitar la movilidad de nadie, "pero si desgraciadamente hubiera un rebrote por alguna causa, no deberían dejar desprotegida la capacidad de decisión de las comunidades autónomas".

"Creo que ha sido una decisión precipitada, no lo suficientemente madurada y no dialogada con las comunidades autónomas", ha afirmado el presidente de la Junta, que ha añadido que le "sorprende que se ha hablado mucho de cogobernanza, esa palabra que ha ilustrado tanto Sánchez, y las cogobernanzas es debatir y tomar decisiones juntos".

"Cuando todo el peso de la lucha contra la pandemia ha recaído y recae sobre las comunidades autónomas, parece sensato y razonable que el Gobierno de España al menos las haga copartícipe de decisiones", como la del uso de las mascarillas.

En este sentido, ha afirmado que le ha "sorprendido" que no hayan sido informadas las comunidades autónomas previamente, al igual que el hecho de llevar "meses sin ninguna conferencia de presidentes autonómicos".

"Creo que la pandemia y la crisis económica es motivo suficiente para que el presidente nos hubiera convocado y pudiéramos hablar y debatir sobre cómo salimos de la crisis sanitarias, como va el ritmo de la vacunación o como van los fondos europeos", ha señalado Moreno.