Juanma Moreno ve necesario "un gobierno fuerte" con el PP al frente ante la "amenaza" territorial y económica

Actualizado 27/10/2019 13:55:34 CET

Juanma Moreno en Jerez junto a Ana Mestre y Landaluce - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que es necesario "un gobierno fuerte" ante las "amenazas" que se ciernen en España como son "el problema territorial de Cataluña por culpa de una minoría fanatizada" y la economía, para lo que el Gobierno de Pedro Sánchez "es incapaz de dar respuesta". Para ello, según Moreno, se necesita "un gobierno con solvencia y con un gran equipo" como es el de Pablo Casado.

"Nos jugamos mucho el próximo 10 de noviembre", ha asegurado Moreno en un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), desde donde ha mandado un mensaje de "agradecimiento" a todos los que han salido a la calle este domingo "a favor de algo tan importante como es la convivencia".

Así, ha mandado "a la comunidad hermana" de Cataluña "todo el apoyo" para esos catalanes "que quieren seguir formando parte de esta gran nación que es España, en paz, en progreso y en común y no dejarse arrastrar por esa minoría fanática".

En cuanto a la economía, Moreno ha manifestado que "necesitamos un gobierno que tenga equipo económico". "Con todos los respetos del mundo, me da mucha garantía ver al frente del Ministerio de Hacienda a la que ha sido consejera de Sanidad y de Hacienda en Andalucía, la que generó los graves problemas sanitarios que ahora se están padeciendo, con los recortes más graves que se hicieron en el ámbito sanitario, y la que como consejera de Hacienda nos metió la mano en el bolsillo a todos los andaluces", ha añadido.

Por ello, ha pedido que el próximo 10N hay que apoyar al PP, "para seguir trabajando en Andalucía en los objetivos marcados". En este sentido, ha señalado que entiende que haya gente que sea "impaciente", pero ha recordado que llevan 40 semanas y "se dijo que se iban a bajar impuestos y se ha hecho, se han elaborado dos presupuestos, 1.230 millones más en sanidad, 500 millones más en educación o 130 millones más para dependencia".

"Estamos haciendo cosas y lo que no puede pretender nadie es que se resuelvan un problema que lleva esperando de 40 años. No voy a pedir 40 años, pero al menos cuatro años para poner orden", ha dicho Moreno, que ha aseverado que el PP "no miente, no oculta medio millón de personas de listas de espera, ni añade un diez por ciento de vacunados para quedar bien en el Ministerio de Sanidad, no quita a 34.000 personas de la dependencia, y esa es la diferencia de un gobierno honesto y transparente".

Moreno ha afirmado que Andalucía "necesita un gobierno que no le quite recursos públicos" y ha asegurado que "Pedro Sánchez ha demostrado que no está capacitado", así como que el PSOE "siempre que gobierna vienen las malas noticias económicas". "España se merece otro gobierno y el 10N es una gran oportunidad de poner orden, coherencia y un gobierno sólido, estable y capaz", ha concluido.