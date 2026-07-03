El juez manda a prisión a dos de los once detenidos en la operación por blanqueo de capitales en El Puerto (Cádiz)

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EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de las personas detenidas en la operación contra el blanqueo de capitales desarrollada por la Guardia Civil esta semana. En concreto fueron detenidas un total de once personas.

Según ha indicado el TSJA, las dos personas para las que se ha decretado su ingreso en prisión son dos varones identificados como P.L. y M.G.L. Cabe recordar que de los once detenidos tres ya quedaron en libertad por parte de la Guardia Civil, mientras que los ocho restantes han pasado este viernes a disposición judicial.

Así, el juez ha decretado prisión para dos de ellos y libertad provisional para los otros seis arrestados, con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean llamados.

Los ocho detenidos que han pasado a disposición judicial se han acogido a su derecho constitucional a no declarar, según ha señalado el TSJA, que ha recordado que en este procedimiento se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.