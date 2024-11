La Junta, sobre la actitud del Gobierno con información de Gibraltar: "Albares nos dijo que lo conoceríamos por el BOE"

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha asegurado este martes en una comparecencia parlamentaria en comisión que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo al Gobierno andaluz ante la petición de información del contenido del acuerdo con el Reino Unido acerca de Gibraltar tras su salida de la Unión Europea que "lo conoceríamos en el Boletín Oficial del Estado y se quedó tan pancho".

Este ha sido el argumento ofrecido por el consejero ante la pregunta retórica dirigida sobre lo que "el ministro de Asuntos Exteriores dijo a los representantes del Gobierno de la Junta de Andalucía cuando pedimos explicaciones sobre el contenido definitivo de la ley".

Bernal ha defendido en paralelo que el Gobierno andaluz ha cumplido el 83% de las 106 medidas, rebajadas en seis frente a las 112 iniciales, que la Administración autonómica diseñó para la comarca del Campo de Gibraltar, mientras que ha esgrimido la idea del "apagón informativo" como resumen general para retratar la relación Junta de Andalucía-Gobierno sobre Gibraltar.

El consejero ha escuchado de la oposición el reproche de tener "la sensación de que quieren que no haya acuerdo, en ese delirio de atacar al Gobierno, que sería devastador para la Comarca, pero bueno para sus intereses electorales", como le ha recriminado la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, mientras que la socialista Rocío Arrabal le ha afeado a Bernal la actitud de "mirar para otro lado como si no tuviera competencias", convencida de que el Gobierno andaluz "ha incumplido todos y cada uno de los anuncios", por lo que le ha pedido que "deje de retorcer la verdad, dejen de confrontar" ante el propósito de que "los ciudadanos merecen sus necesidades".

Bernal ha esgrimido su sensación de que "daba igual lo que dijera" en su comparecencia porque la oposición iba a concluir en que "yo era un mentiroso".

El consejero ha declarado al Gobierno andaluz "expectante" sobre un escenario previsto, la entrada en vigor el día 10 de este mes de "los nuevos controles de entrada y salida en todo el espacio Schengen", para explicar entonces que "se ha retrasado su entrada en vigor" por falta de preparación de diferentes países europeos, así como que en la Junta de Andalucía "no tenemos ninguna información por parte del Gobierno de España", antes de apuntar que "la situación ahora mismo es que se siguen aplicando a Gibraltar las mismas condiciones de entrada y salida que antes del Brexit".

"Estamos atentos a lo que ocurra", ha sostenido el consejero, quien ha esgrimido que "en lo referente a las nuevas condiciones de acceso al Espacio Schengen, la Junta de Andalucía carece de competencias", de manera que "el que tiene la negociación es el Estado español con el Estado británico".

Bernal ha apuntado que la Junta de Andalucía "no va a adoptar medidas inmediatas ante la hipotética situación de que no hubiese acuerdo para la firma del tratado" al esgrimir aquí que "no tenemos una competencia en esa materia", antes de reafirmarse que "no va a cesar nuestro empeño de estar informados", aun cuando ha vuelto a quejarse de que "el ministro de Asuntos Exteriores nos quiere contar, que, básicamente, son generalidades".

"El futuro acuerdo tiene que tener en cuenta Andalucía, y si no, pues estaremos hurtándole a Andalucía una expectativa, especialmente, para el Campo de Gibraltar", ha dicho Bernal, quien ha blandido la idea de que "no se esté otorgando Andalucía el lugar que le corresponde en este proceso negociador".

NIETO: "SE VA A LLEVAR MÁS INFORMACIÓN QUE NOS HA TRASLADADO"

Inma Nieto ha ironizado con la información ofrecida por Arturo Bernal en su comparecencia para apuntar que "usted se va a llevar más información de la que nos ha trasladado" y ha advertido de que "nos preocupa la situación de cómo se está dilatando la firma de acuerdo", antes de advertir del "papel de la Junta en ese proceso", que ha concretado debe ir más allá de "mera espectadora".

Tras sostener que los problemas con Gibraltar "se agudizan cada vez que el PP ha gobernado en España porque ha utilizado con mucha ligereza las presiones hacia Gibraltar para situarse con una posición de fuerza con consecuencias muy duras para la población", la portavoz de Por Andalucía ha acusado al Gobierno andaluz de presentar "una hoja de servicios deplorable" sobre la comarca campogibraltareña, para preguntarle al consejero de Turismo "si no hay acuerdo la Junta de Andalucía va a invertir en serio en la comarca".

El parlamentario de Vox Benito Morillo ha asegurado sobre la intervención de Bernal que en "algún momento he pensado que iba a reclamar la soberanía del peñón de Gibraltar", recriminando a la Unión Europea su "actual deriva federalista" cuando en su partido "apostamos por unión de Estados fuertes y soberanos", ha considerado que Gibraltar "parasita y empobrece" a la comarca porque "los gibraltareños obtienen beneficios a costa de perjudicar a los españoles".

Después de calificar a Gibraltar como "colonia militar" y describirla como "base extranjera en suelo español con todos los riesgos que eso conlleva", ha asegurado que "los cinco pilares" de su economía son "el contrabando del tabaco, el juego online, es un centro financiero, el turismo y el bunkering", para remachar su reflexión que "es Gibraltar quien depende de la Comarca y no al revés".

La diputada del PP Susana González ha reprochado al Gobierno "la osadía de dejar fuera a la Junta de Andalucía" en esa negociación, antes de apuntar que si hay un municipio especialmente concernido por el futuro del acuerdo es la Línea de la Concepción al plantear que de los 15.000 trabajadores transfronterizos españoles "en La Línea residen 11.000", por lo que ha lamentado que "no sabemos nada de estas negociaciones", al tiempo que ha reclamado un acuerdo, pero no "cualquier acuerdo" después de estar "ocho años esperando el cierre de este acuerdo" y, por ello, "miles de dudas nos acechan".

González ha contrapuesto los 700 millones de euros que ha atribuido de gasto al Gobierno andaluz en la comarca a "los cero euros de los Presupuestos del Estado", para preguntarse "dónde está la comisaría de La Línea" o las conexiones ferroviarias y concluir que "en papel" o "en un cajón".