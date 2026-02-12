Junta y Gobierno ofrecen información científica a los municipios de Cádiz afectados por ruidos y movimientos

Científicos explican a los alcaldes de municipios afectados por el temporal los ruidos y movimientos de la tierra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, con la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), en colaboración con los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, y a través de la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, han mantenido este jueves un encuentro informativo con los alcaldes de los municipios gaditanos afectados por los ruidos y movimientos del terreno que se han producido estos días coincidiendo con la sucesión de borrascas registradas en Andalucía.

Según ha indicado la Junta en una nota, el encuentro ha tenido lugar en el Jardín Botánico de El Bosque, donde han sido citados los alcaldes de los 17 municipios gaditanos afectados: Grazalema, El Bosque, Ubrique, Villaluenga, Zahara de la Sierra, Benamahoma, Benaocaz, Prado del Rey, Algodonales, El Gastor, Algar, Castellar, Jimena, Torre Alháquime, Vejer de la Frontera, Setenil de las Bodegas y Alcalá del Valle.

La intención de este encuentro ha sido facilitar a los responsables municipales una explicación científica de primera mano que sirva para ofrecer certidumbre y razonamientos basados en la evidencia científica, ante los fenómenos de ruidos y movimientos en el terreno que se han venido repitiendo a lo largo de toda la semana.

La pregunta más recurrente entre los alcaldes se ha referido a qué trasladar a los vecinos. Más allá de la explicación científica, desde la Agencia de Emergencias de Andalucía, a través del director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios, Alejandro García, se ha trasladado que "los vecinos pueden estar seguros de que todos los ojos están puestos en sus municipios para garantizar su salvaguarda. No hay en estos momentos un territorio más monitorizado que este".

Además, ha agregado que desde la administración "se están desplegando todos los medios y recursos tanto para la atención a los afectados como para el estudio y análisis de la situación y este mismo jueves se han desplegado sobre el terreno máquinas de tomografía y georadares del Instituto Andaluz de Geofísica".

Dentro de lo extraordinario de esta situación, hay que subrayar "la introducción de la ciencia en esta emergencia es un elemento que está siendo crucial para tener todos los datos que explican este fenómeno", ha explicado el director general.

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, presente en el encuentro y uno de los más afectados ya que su municipio permanece aún desalojado, ha agradecido "el trabajo que están realizando los servicios de emergencias", subrayando "la plena confianza en el conocimiento científico y en las instituciones que están llevando a cabo la gestión de esta emergencia".

EMERGENCIAS CON CIENCIA

En la última semana el teléfono de emergencias 112 ha recibido numerosas llamadas de vecinos de la zona de la Cádiz informando de estruendos, ruidos y movimientos en el terreno que han generado una situación de incertidumbre y alarma entre la población, ha señalado la Junta.

Así, desde la dirección del Plan ante el Riesgo de Inundaciones de Andalucía (PERI) se puso en marcha una campaña de prevención e información a las zonas afectadas. El pasado viernes 6 de febrero, a petición de la Agencia de Emergencias de Andalucía, se sumó al operativo un equipo de diez especialistas en hidrogeología y movimientos del terreno, dependiente del CSIC, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para analizar los ruidos y movimientos del terreno observados.

Junto con especialistas en sismología del Instituto Geográfico Nacional (IGN), adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que han prestado asesoramiento científico-técnico frente a la situación en el entorno, se elaboraron los informes técnicos preliminares y, en algunos casos, ofrecido información sobre el terreno a los municipios ya visitados.

Con el fin de coordinar una información rigurosa, oficial y basada en la evidencia científica, a las localidades afectadas, y una vez finalizados los primeros análisis científicos-técnicos, se constituyó un grupo de comunicación para responder a la demanda informativa sobre los episodios que están teniendo lugar y que hoy ha celebrado su segunda sesión formativa.

SIMICIDAD DENTRO DE LA NORMALIDAD

El objetivo, según ha explicado la Junta, ha sido ofrecer a la ciudadanía información avalada por el conocimiento científico y en un lenguaje accesible. En la jornada de este jueves se ha explicado las dos situaciones, diferenciadas y no relacionadas: la primera, en relación a los ruidos del suelo, tiene que ver con los acuíferos, que a consecuencia de las precipitaciones se están llenando de agua, cambiando la presión y provocando ruidos. Según han explicado los técnicos, se trata de fenómenos que están dentro de la normalidad.

El segundo fenómeno se refiere a la actividad sísmica registrada estos días, y que, tal y como avalan los especialistas del IGN, se encuentra dentro de la normalidad y es la habitual en esa zona geográfica y que no está asociada ni a inundaciones, ni a las condiciones meteorológicas, ni al llenado de los acuíferos.

Además, se ha indicado que la sismicidad de la zona es de carácter bajo-moderado y no se han observado circunstancias extraordinarias fuera de lo habitual en este espacio.

Los especialistas del CSIC también han explicado el fenómeno de los movimientos del terreno como los deslizamientos y han ofrecido claves de utilidad a los consistorios a fin de monitorizar cada caso, detectar signos de alerta y actuar de forma temprana en los casos necesarios, según ha explicado la Junta.

Finalmente, ha recordado que todas estas actuaciones se enmarcan en el ámbito del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía que se encuentra activado en fase de emergencia, situación operativa 2. Una reunión informativa similar se mantuvo el pasado lunes con los alcaldes de la Serranía de Ronda afectados por los mismos fenómenos.